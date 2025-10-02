5.3 C
Prizren
Jemerrio Jones, përforcimi i ri i Rahovecit 029

By admin

KB Rahoveci 029 ka prezantuar afrimin e Jemerrio Jones, ish-lojtar i Los Angeles Lakers në NBA, me përvojë në G League dhe së fundmi në kampionatin meksikan te Ángeles de la Ciudad de México.

Jones i bashkohet skuadrës për të dhënë energji dhe përvojë në rrugën drejt objektivave të këtij sezoni në Superligën e Kosovës, raporton PrizrenPress.

