Drini i Bardhë mysafir i Ulpianës, të dielën në Lipjan

Pas ndeshjes debutuese në Gjonaj të Hasit, Drini i Bardhë vazhdon rrugëtimin në Ligën e Dytë me një transfertë të vështirë.
Të dielën, nga ora 15:00, skuadra prizrenase do të përballet me Ulpianën në stadiumin “Sami Kelmendi” në Lipjan, raporton PrizrenPress.
Ky duel pritet të jetë i fortë dhe me rivalitet, pasi të dyja skuadrat synojnë të grumbullojnë pikë të rëndësishme për pozicionimin në tabelë.
Për Drinin e Bardhë, kjo është një mundësi e mirë për të konfirmuar formën e mirë dhe për të vazhduar me rezultate pozitive./PrizrenPress.com
