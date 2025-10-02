4.5 C
Prizren
E premte, 3 Tetor, 2025
Drini i Bardhë mysafir i Ulpianës, të dielën në Lipjan

By admin

Pas ndeshjes debutuese në Gjonaj të Hasit, Drini i Bardhë vazhdon rrugëtimin në Ligën e Dytë me një transfertë të vështirë.

Të dielën, nga ora 15:00, skuadra prizrenase do të përballet me Ulpianën në stadiumin “Sami Kelmendi” në Lipjan, raporton PrizrenPress.

Ky duel pritet të jetë i fortë dhe me rivalitet, pasi të dyja skuadrat synojnë të grumbullojnë pikë të rëndësishme për pozicionimin në tabelë.

Për Drinin e Bardhë, kjo është një mundësi e mirë për të konfirmuar formën e mirë dhe për të vazhduar me rezultate pozitive./PrizrenPress.com

“Veç 2 orë n’ditë me pasë ujë, mjafton”, mbi 300 shtëpi në Prizren jetojnë me bidonë
Kandidati i LDK-së për Prizrenin kritikon kundërkandidatët për mosgatishmëri për debat

