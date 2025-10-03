7.4 C
Zafir Berisha kritikon Shaqir Totajn për mospjesmarje në debatin për Prizrenin

Kandidati i Bashkimit Demokratik të Prizrenit për kryetar të Prizrenit, Zafir Berisha, kritikoi kryetarin aktual të komunës, Shaqir Totaj, për mosgatishmëri për debat.

“Shaqa ia humbi kuptimin e përballjes së ideve, vizionit të kandidatëve karshi qytetarëve të Prizrenit. Nuk qëndron ajo se janë shumë kandiadat sepse edhe para katër viteve kanë qenë po kaq kandidat, por ka marë pjesë në debat sepse atëherë ka qenë në opozitë”, tha Berisha.

Kryetari aktual i Prizrenit, Shaqir Totaj nga PDK-ja, që synon edhe një mandate në krye të Prizrenit, ka deklaruar se po i refuzon debatet për shkak të numrit të madhë të kandidatëve.

 

 

