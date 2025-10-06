11.8 C
Prizren
E hënë, 6 Tetor, 2025
type here...

Fokus

Bukuria e Malit të Sharrit mahnit ambasadorin britanik

By admin

Ambasadori i Britanisë së Madhe në Kosovë, Jonathan Hargreaves, ka ndarë përvojën e tij gjatë një ekskursioni në Malet e Sharrit këtë fundjavë, ku ai dhe të afërmit e tij u përballën me borë të thellë.

Në një postim në rrjetet sociale, ambasadori ka theksuar se peizazhi i mbuluar me borë e bëri pamjen e Malit të Sharrit edhe më të bukur se zakonisht.

Ai gjithashtu falënderoi Sasa Ilic – Paja dhe Labi Noti për udhëzimin në drejtim të kishës shpella pranë Verbeshticës, të cilën e cilësoi si një pasuri natyrore të jashtëzakonshme të Kosovës.

Ambasadori shprehu shpresën që ky vend i bukur do të ruhet gjithmonë për komunitetet lokale dhe vizitorët, duke nënvizuar rëndësinë e ruajtjes së trashëgimisë natyrore dhe kulturore.

Marketing

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
10 mijë euro ilegalisht, policia kap një person në Vërmicë
Next article
Defekte teknike në rrjetin e ujësjellësit, ‘Hidroregjioni Jugor’ ndërhyn në disa zona të Prizrenit

Më Shumë

Lajme

Digjet një autobus në Qafë të Duhlës

Një autobus është përfshirë nga flakët gjatë pasdites së sotme në Qafë të Duhlës. Sipas fotografive të publikuara nga Suhareka Online, mjeti është djegur në...
Lajme

Policia e Kosovës bashkohet në marshin sensibilizues kundër kancerit të gjirit në Prizren

Policia në Prizren mori pjesë në marshin sensibilizues për vetëdijesimin e grave në luftën kundër kancerit të gjirit. Ky marsh u mbajt nën moton “Guxim,...

Haradinaj: Prizreni meriton një epokë të re zhvillimi

Emocione dhe histori në Gjonaj: Drini i Bardhë debuton me barazim

Prizreni përmbyll edicionin e 5-të të Autostrada Biennale

Prokuroria: “Kobra” veproi me dashje dhe në mënyrë të vrazhdë për të treguar forcën

Bashkimi kërkon kualifikimin në FIBA Europe Cup 

Vendos Gjykata Kushtetuese: Kuvendi nuk është konstituuar pa zgjedhjen e një Nënkryteari serb, 12 ditë afat

Sot derbi i Prizrenit

Dy qytetarë dorëzojnë mbi 1 mijë euro në stacionin policor në Rahovec

Derbi i Prizrenit mbyllet pa fitues

Kufiri që ndau vajzën pesëvjeçare nga nëna e saj dhe takimi pas 42 vitesh

Limaj: Nisma Socialdemokrate garancia për qeverisje të përgjegjshme në Rahovec

Autorsia e projektit të ‘Shatërvan”-it përplas Totajn dhe Haskukën

Mallra të padeklaruara kapen në Vërmicë – Dogana ndalon automjet me suplemente ushqimore

Bashkimi nis Superligën me fitore bindëse

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne