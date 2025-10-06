11.8 C
Prizren
E hënë, 6 Tetor, 2025
type here...

Lajme

Artan Abrashi: Do të dyfishojmë investimet në blegtori dhe bujqësi në Prizren

By admin

Kandidati për kryetar të Prizrenit nga Lëvizja Vetëvendosje, Artan Abrashi, ka shpallur planin e tij për zhvillimin e bujqësisë dhe zonave rurale në komunë, duke e cilësuar këtë sektor si një nga prioritetet kryesore të qeverisjes së ardhshme lokale.

Në një postim në rrjete sociale, Abrashi ka theksuar se Prizreni që ai dëshiron të ndërtojë është “qyteti i bujqësisë dhe zhvillimit rural”, ku fermerët do të kenë mbështetje të vazhdueshme dhe kushte më të mira pune.

“Do të dyfishojmë investimet në bujqësi e blegtori, do të modernizojmë fermat me teknologji të reja, do të hapim ‘Tregun e Bujqve’ brenda 100 ditëve dhe do të mbështesim fermerët me subvencione e tregje për produktet e tyre,” ka deklaruar Abrashi.

Ai ka shtuar se kujdesi do të shtrihet edhe për qentë endacakë, përmes krijimit të një strehimoreje dhe ofrimit të shërbimeve profesionale.

Sipas tij, ky është një hap drejt ndërtimit të një Prizreni më të qëndrueshëm dhe më të zhvilluar ekonomikisht.

Marketing

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Defekte teknike në rrjetin e ujësjellësit, ‘Hidroregjioni Jugor’ ndërhyn në disa zona të Prizrenit
Next article
Fillon sot edicioni i 22-të i “Javës së Bibliotekës’

Më Shumë

Sport

Jemerrio Jones, përforcimi i ri i Rahovecit 029

KB Rahoveci 029 ka prezantuar afrimin e Jemerrio Jones, ish-lojtar i Los Angeles Lakers në NBA, me përvojë në G League dhe së fundmi...
Fokus

Vashat e Bashkimit triumfojnë ndaj United Basketball në xhiron e parë

KBF Bashkimi ka shënuar fitore ndaj KBF United Basketball me rezultat 59:80 (14:26, 1:16, 17:25, 27:13) në ndeshjen e parë të edicionit të ri...

28 vjet nga revolucioni i ndryshimit

Bastiset banesa e 21-vjeçarit që e plagosi 44-vjeçarin në Suharekë, policia ende në kërkim të tij

Artan Abrashi: Fitorja e Lëvizjes në Prizren do të festohet në Krajk të Hasit

Kufiri që ndau vajzën pesëvjeçare nga nëna e saj dhe takimi pas 42 vitesh

Pezullohet marrëveshja pa kontrolle në kufirin Kosovë-Shqipëri

Drini i Bardhë pëson humbje të ngushtë ndaj Ulpianës pas një ndeshjeje dramatike

Tetori në Teatrin e Prizrenit: Komedi, drama, stand-up dhe hapja e Showcase-it me “Inhuman”

Malisheva nderon dëshmorin Dr. Shpëtim Robaj në 27-vjetorin e rënies

Emocione dhe histori në Gjonaj: Drini i Bardhë debuton me barazim

Shaqir Totaj i PDK-s, tregon pse nuk po mer pjesë në debate me kundërkandidatët për Prizrenin

117 lidhje ilegale të ujësjellësit të shkyçura në Prizren, Suharekë, Malishevë e Dragash

Derbi i Prizrenit mbyllet pa fitues

Policia sekuestron në Suharekë një Mercedes G63 me vlerë 160 mijë euro

Prezantohet drejtori i ri ekzekutiv dhe ekipi i ri drejtues i Spitalit të Prizrenit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne