Biblioteka Kombëtare e Kosovës “Pjetër Bogdani” organizon edicionin e 22-të të Javës së Bibliotekës, që këtë vit merr përmasa ndërkombëtare. Java e Bibliotekës për këtë vit do të nisë të hënën e 6 tetorit për të vazhduar deri më 12 tetor.
https://www.facebook.com/share/v/1B77CCLDM6/
Për herë të parë, në këtë ngjarje marrin pjesë ekspertë nga bibliotekat kombëtare e mëdha të rajonit dhe Evropës, duke sjellë përvoja unike përmes prezantimeve mbi praktikat dhe zhvillimet më të reja në fushën e bibliotekarisë.
https://www.facebook.com/share/v/1Fc6fm5FVn/
Pikat kryesore të programit: Lansimi i rrjetit bibliotekar të Kosovës (48 biblioteka të lidhura në një sistem të unifikuar), ekspozita “Trashëgimia orientale në Kosovë” me dorëshkrime dhe botime të rralla nga fondet e Bibliotekës Kombëtare, sesione shkencore mbi: digjitalizimin, ruajtjen e trashëgimisë, teknologjinë dhe identitetin kulturor, promovimin e leximit, përkthimin e letërsisë shqipe dhe qasjen ndërkombëtare, të drejtën e autorit dhe rolin e bibliotekave, diskutime mbi Inteligjencën Artificiale dhe bibliotekat, me ekspertë kombëtar, promovim i katalogut “Thesare të Bibliotekës Kombëtare të Kosovës”, përkujtim për Martin Camajn në 100-vjetorin e lindjes, program kulturor e letrar me lexime, promovime librash dhe diskutime me shkrimtarë e përkthyes dhe shfaqje filmash nga kinematografia kosovare çdo mbrëmje në Bibliotekën Kombëtare.
https://www.facebook.com/share/v/1BXz1EmpEP/
Java e Bibliotekës do të shtrihet edhe në qytete si Prizren, Pejë, Gjakovë dhe Suharekë, me aktivitete të posaçme për fëmijë, të rinj dhe lexues të apasionuar.
Marketing
Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë
9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit
26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!
Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!
20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren