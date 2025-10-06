11.8 C
Prizren
E hënë, 6 Tetor, 2025
Latifi diskuton me drejtorët për dinamikën e punëve komunale

By admin

Kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, mbajti sot një mbledhje pune me drejtorët e drejtorive komunale.

Gjatë takimit u diskutua për ecurinë e projekteve në secilin sektor, sfidat aktuale si dhe planifikimet për periudhën në vijim.

“Kryetari Latifi mbajti mbledhje me drejtorët e drejtorive, ku u shqyrtuan çështjet e punëve për secilin sektor komunal”, thuhet në njoftim./PrizrenPress.com

Krasniqi: Me Edon Canën, për një Rahovec që ecë përpara
Mielli për bukën e nesërme

