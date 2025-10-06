11.8 C
Prizren
E hënë, 6 Tetor, 2025
type here...

LajmeSiguri

Zbulohet sasi e konsiderueshme mallrash të padeklaruara në pikën kufitare Vërmicë

By admin

Zyrtarët doganorë në pikën kufitare Vërmicë kanë parandaluar tentativën për të futur në territorin e Republikës së Kosovës mallra të padeklaruara, gjatë një kontrolli rutinë të zhvilluar sot, raporton PrizrenPress.

Dogana ka njoftuar se gjatë kontrollit të një automjeti të udhëtarëve, janë gjetur 18 thasë me 144 palë mbathje sportive të markës “Nike”, të cilat ishin fshehur në bagazhin e automjetit dhe nuk ishin deklaruar në momentin e hyrjes në territor.

“Pala në fjalë nuk posedonte faturë për mallin, dhe sipas procedurave ligjore, malli është ndaluar përkohësisht në pikën kufitare deri në përfundimin e procedurave”, thuhet në njoftimin e Doganës së Kosovës./PrizrenPress.com

Marketing

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Mielli për bukën e nesërme
Next article
Mallra të padeklaruara kapen në Vërmicë – Dogana ndalon automjet me suplemente ushqimore

Më Shumë

Fokus

Shaqir Totaj i PDK-s, tregon pse nuk po mer pjesë në debate me kundërkandidatët për Prizrenin

Shaqir Total, i cili synon edhe një mandant në krye të komunës së Prizrenit, tha në emisionin “CONTEXT” të ATV-së, se nuk ka marë...
Fokus

Totaj: Trajnerët e mirë thonë se ekipi që luan mirë, nuk duhet të ndryshohet shpesh

Kryetari aktual i Prizrenit dhe kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për një mandat tjetër, Shaqir Totaj, ka thënë se do të ketë lëvizje...

KBF Bashkimi emëron trajner të ri, malazezin Vladan Radoviç

Ndalohen pajisje elektronike të padeklaruara në Vërmicë

Kryetari i Dragashit apelon për vetorganizim të qytetarëve pas reshjeve të borës

Limaj: Nisma Socialdemokrate garancia për qeverisje të përgjegjshme në Rahovec

Prezantohet drejtori i ri ekzekutiv dhe ekipi i ri drejtues i Spitalit të Prizrenit

Aktakuzë ndaj 6 të dyshuarve për fajde në vlerë prej 1.4 milion euro – kërkohet kthimi i 21 banesave dhe lokaleve afariste

Kufiri që ndau vajzën pesëvjeçare nga nëna e saj dhe takimi pas 42 vitesh

Gjendet i vdekur në shtëpinë e tij një burrë në Prizren

Sot fillon vaksinimi kundër gripit sezonal

Autobusi në Duhël mori flakë gjatë lëvizjes, s’ka të lënduar

Totaj: Fitorja ime në Prizren nuk kontestohet

Vashat e Bashkimit triumfojnë ndaj United Basketball në xhiron e parë

Memli Krasniqi dhe Shaqir Totaj përurojnë stadiumin në Gjonaj: Ky model i qeverisjes duhet të vazhdojë

Artan Abrashi takohet me qytetarët në ‘Ortakoll’

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne