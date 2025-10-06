9.1 C
Prizren
E martë, 7 Tetor, 2025
Sport

Trajneri i Prizrenit, Gëzim Hasi, zyrtarisht me licencë të njohur nga UEFA

By admin

FC Prizreni njofton me krenari se trajneri i skuadrës, Gëzim Hasi, ka përfunduar me sukses nostrifikimin e licencës së tij trajnuese, duke e bërë zyrtarisht të njohur nga UEFA, raporton PrizrenPress.

Trajneri Hasi posedonte diplomën e Bundesligës që nga viti 1996/1997, ndërsa tashmë, pas procesit të nostrifikimit, ajo është e barazvlefshme me licencën trajnuese të UEFA-s, duke i mundësuar atij të vazhdojë punën me standardet më të larta evropiane të trajnimit në futboll.

Kjo arritje përbën një moment të rëndësishëm për FC Prizrenin, duke dëshmuar përkushtimin e klubit për të pasur staf profesionist dhe të kualifikuar, si dhe përvojën e çmuar që trajneri Gëzim Hasi ka ndërtuar ndër vite në zhvillimin e futbollit prizrenas dhe talentëve të rinj.

“E falenderoj me respekt Federatën e Futbollit të Kosovës për mundësinë e dhënë, si dhe i falenderoj përzemërsisht të gjithë miqtë të cilët më patën përkrahur atëherë dhe sot”, u shpreh trajneri Hasi, në këtë rast./PrizrenPress.com

Fatmir Limaj në Gjonaj të Hasit: Ndryshimi po vjen me Albulena Balaj-Halimajn
Zafir Berisha në Romajë: Do ta lidhim Hasin me Anadrinin

