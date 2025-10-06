Zafir Berisha në Romajë: Do ta lidhim Hasin me Anadrinin

Kandidati i Bashkimit Demokratik për kryetar të komunës së Prizrenit, Zafir Berisha, së bashku me ekipin e tij për Kuvendin Komunal, zhvilloi një takim me qytetarët e rajonit të Hasit në fshatin Romajë, ku prezantoi prioritetet e tij për zhvillimin e zonës.
Kliko videon:https://www.facebook.com/reel/1367374988318429
“Një nga prioritetet e mia për rajonin e Hasit do të jetë përmirësimi i infrastrukturës”, tha Berisha .
“Do ta lidhim Hasin me Anadrinin përmes një ure, për t’u dhënë qasje më të lehtë hasjanëve në pronat e tyre matanë lumit Drini i Bardhë”.
Ai theksoi se mbështetja për bujqësinë dhe blegtorinë do të jetë pjesë e programit të tij.
“Do të krijojmë mundësi për fermerët dhe blegtorët që të zhvillojnë bizneset e tyre, me mbështetje financiare dhe trajnime, si dhe për t’u mundësuar që të rrisin prodhimin dhe të përmirësojnë kushtet e jetesës”, tha Berisha.
Në fokus ishte edhe rinia e Hasit, për të cilën kandidati premtoi investime në arsim dhe formim profesional.
“E di që rinia është shpresa për të ardhmen e Hasit. Unë do të investoj në mundësi arsimore dhe trajnime profesionale, për të siguruar që të rinjtë të kenë mundësi për t’u punësuar dhe zhvilluar karrierë në vendin e tyre”, u shpreh ai.
Berisha përmbylli fjalimin me një angazhim për ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe zhvillimin e turizmit lokal.
“Në Has duhet të mbrojmë traditat tona dhe ta zhvillojmë turizmin kulturor, që të tërheqim vizitorë dhe të rrisim mundësitë për punësim për banorët e Hasit”.
