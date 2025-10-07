13 C
Nisin punimet për renovimin e rrugës Reçan–Lubinjë

By admin

Komuna e Prizrenit ka njoftuar se kanë filluar punimet për renovimin e rrugës që lidh fshatrat Reçan, Lubinje e Epërme dhe Lubinje e Poshtme, me një gjatësi prej 8.000 metrash, raporton PrizrenPress.

Sipas njoftimit, projekti po realizohet në bashkëfinancim mes Komunës së Prizrenit dhe Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës.

“Në fillim të rrugës, nga ana e Reçanit, do të ndërtohet edhe ura e re, investim ky që do të ndikojë pozitivisht në cilësinë e jetës së banorëve të kësaj zone të Zhupës, duke mundësuar qasje më të mirë ndaj shërbimeve, arsimit dhe tregut si dhe nxitjen e zhvillimit ekonomik lokal”, thuhet në njoftimin e Komunës./ PrizrenPress.com

