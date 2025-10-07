13 C
Prizren
E martë, 7 Tetor, 2025
Sport

Boksieri Riad Isufi renditet i 5-ti në Kampionatin Evropian U19 në Çeki

By admin

Boksieri i ri kosovar Riad Isufi ka arritur një rezultat të shkëlqyer në Kampionatin Evropian të Boksit për grupmoshën U19, që po zhvillohet në Ostrava, Republikën e Çekisë.

Isufi, i cili konsiderohet një shpresë olimpike për vitin 2025, u rendit në vendin e pestë në kategorinë 50 kg. Ai shënoi një fitore të rëndësishme, por u ndal në fazën e luftës për medalje pas një përballjeje të fortë.

Ky rezultat konfirmon potencialin e tij të madh dhe është një tjetër dëshmi e rritjes së boksit kosovar në arenën ndërkombëtare.

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

