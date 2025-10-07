11.3 C
Prizren
E mërkurë, 8 Tetor, 2025
Përurohet shkolla e re “Gjergj Kastrioti – Skënderbeu” në Mazrek të Hasit

By admin

Në fshatin Mazrek të Hasit sot u përurua shkolla e re “Gjergj Kastrioti – Skënderbeu”, një investim i rëndësishëm në të ardhmen e fëmijëve dhe zhvillimin e arsimit në këtë zonë, raporton PrizrenPress.

Kjo shkollë moderne përfshin 13 klasa mësimi, 2 klasa për fëmijët parashkollorë, 2 laboratorë të pajisur, bibliotekë dhe ambiente të dedikuara për stafin shkollor.

Me infrastrukturë bashkëkohore dhe kushte të përshtatshme për nxënësit dhe mësimdhënësit, institucioni i ri arsimor synon të krijojë një mjedis të favorshëm për mësim cilësor dhe zhvillim personal./PrizrenPress.com

Qeveria në detyrë subvencionon faturat e energjisë
Policia në Prizren kërkon ndihmën e qytetarëve për arrestimin e një të dyshuari për narkotikë

