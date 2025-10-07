Ecje sensibilizuese për ndërgjegjësimin kundër kancerit të gjirit në Malishevë

Kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, mori pjesë sot në ecjen sensibilizuese në Malishevë, në kuadër të Muajit Ndërkombëtar të Ndërgjegjësimit kundër Kancerit të Gjirit.
Ky aktivitet, i organizuar nga Komuna e Malishevës në bashkëpunim me Zyrën për Barazi Gjinore, Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare dhe organizata të ndryshme të shoqërisë civile, u zhvillua me moton: “Kontrollohu, parandalimi shpëton jetë”, raporton PrizrenPress.
Në ecje morën pjesë dhjetëra qytetarë, personel shëndetësor, nxënës dhe përfaqësues të institucioneve lokale. Kryetari Ekrem Kastrati theksoi rëndësinë e ndërgjegjësimit dhe kujdesit të vazhdueshëm për shëndetin e grave.
“Shëndeti i gruas është themel i shëndetit të familjes dhe shoqërisë. Ky muaj na kujton se me kujdes, kontroll të rregullt dhe mbështetje, mund të shpëtojmë jetë”, tha Kastrati.
Në këtë aktivitet sensibilizues folën gjithashtu Afrim Krasniqi, drejtor i QKMF-së “Dr. Shpëtim Robaj” dhe Ganimete Bytyçi.
Tetori shënon muajin ndërkombëtar të ndërgjegjësimit kundër kancerit të gjirit, periudhë e dedikuar për informim, parandalim dhe mbështetje për gratë që përballen me këtë sëmundje. Pika kryesore e fushatës është zbulimi i hershëm, i cili rrit ndjeshëm mundësitë e shërimit, përmes kontrolleve të rregullta mjekësore dhe fushatave informuese.
Ecja përfundoi me aktivitetet simbolike dhe shpërndarjen e fjongove rozë, si shenjë solidariteti me të gjitha gratë që përballen me kancerin e gjirit dhe si thirrje për parandalim përmes diagnostikimit të hershëm./PrizrenPress.com
