Rexhepi: Besoj se PDK-ja dhe Vetëvendosja do të shkojnë në balotazh në Prizren

Sipas kandidates nga komuniteti boshnjak për komunën e Prizrenit, Emilija Rexhepi, Partia Demokratike e Kosovës dhe Vetëvendosja do të shkojnë në balotazh nga zgjedhjet lokale të së dielës.

Rexhepi ka thënë se do të shqyrtojë se me cilën parti do të hyjë në koalicion. Ka shtuar se beson në kompromise, e se nuk duhet vendosur vija të kuqe për asnjë parti.

“Në Prizren janë dy parti të mëdha shqiptare, PDK-ja që është momentalisht në pushtet dhe VV-ja që ka rezultat të lartë nga zgjedhjet e fundit. Mendoj se këto dy parti do të jenë në balotazh. Ne do të shqyrtojmë se me kë do të jemi në koalicion apo me kë mund të bashkëpunojmë, unë e shoh se secili këta kandidatë janë të zotë”, ka thënë ajo në “60 Minuta” në KTV.

Rexhepi ka theksuar se beson se edhe kësaj here do t’i ketë dy asamblistë.

“Ne kemi pasur gjithmonë dy asamblistë dhe mendoj se edhe kësaj radhe do t’i kemi dy asamblistë. Partia që përfaqësoj është parti fituese, është krah poltiik fitues nga komuniteti boshnjak në Prizren”, përfundoi ajo.

 

 

 

 

 

