12.7 C
Prizren
E mërkurë, 8 Tetor, 2025
type here...

LajmeSiguri

Parandalohet tentativë e fshehjes së mallrave në Vërmicë – Dogana sekuestron pajisje pune të padeklaruara

By admin

Dje në pikëkalimin kufitar në Vërmicë, zyrtarët doganorë kanë ndalur për kontroll të detajuar një udhëtar, gjatë të cilit janë zbuluar mallra të padeklaruara, në kundërshtim me dispozitat ligjore në fuqi.

Sipas njoftimit të Doganës së Kosovës, udhëtari në momentin e hyrjes kishte deklaruar se nuk kishte asgjë për të deklaruar, raporton PrizrenPress. Megjithatë, gjatë kontrollit të automjetit, pas ulëses së shoferit janë gjetur mallra të fshehura – 196 disqe për gdhendje druri dhe 61 llampa koke për ndriçim teknik.

“Mallrat e lartpërmendura janë ndaluar përkohësisht deri në përfundimin e procedurave ligjore, ndërsa ndaj udhëtarit është iniciuar procedurë për kundërvajtje doganore”, thuhet në njoftim.

Dogana e Kosovës thekson se zbulimi i rasteve të tilla është rezultat i përkushtimit të zyrtarëve doganorë për të garantuar zbatimin e ligjit dhe mbrojtjen e interesave ekonomike të vendit.

Në fund, institucionet doganore u bëjnë thirrje të gjithë udhëtarëve që të deklarojnë mallrat që i bartin me vete, në mënyrë që të shmangen pasojat ligjore dhe të kontribuojnë në respektimin e ligjit dhe sigurinë kufitare./PrizrenPress.com

Previous article
Sekuestrohet një autobus në Prizren – shoferi kishte masë ndalimi aktiv
Next article
E rëndë: Arinjtë nxjerrin një trup nga varri në Bllacë të Suharekës, i futen në pronë edhe një banori

Më Shumë

Lajme

Policia në Prizren kërkon ndihmën e qytetarëve për arrestimin e një të dyshuari për narkotikë

Drejtoria e Hetimit të Trafikimit të Narkotikëve në Prizren ka kërkuar ndihmën e qytetarëve për të identifikuar dhe arrestuar Fazli (Shaip) Nrecajn, të lindur...
Lajme

Abrashi ka një pyetje për Totajn

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Prizrenit, Artan Abrashi, ka deklaruar se komuna e Prizrenit ka hyrë në borxhe prej 57 milionë eurosh,...

Gjendet i vdekur në shtëpinë e tij një burrë në Prizren

Rexhepi: Besoj se PDK-ja dhe Vetëvendosja do të shkojnë në balotazh në Prizren

10 mijë euro ilegalisht, policia kap një person në Vërmicë

Selmanaj vizitoi klubin e basketbollit të vajzave “Junior”: Ato janë e ardhmja e sportit

Zafir Berisha kritikon Shaqir Totajn për mospjesmarje në debatin për Prizrenin

Arrestohet Bardhi Avdaj, dyshohet se sulmoi fizikisht kryeinfermierin e QMF-së në Prizren

Fillimi i javës me shi e erëra të forta

Trajneri i Prizrenit, Gëzim Hasi, zyrtarisht me licencë të njohur nga UEFA

Nisin punimet për renovimin e rrugës Reçan–Lubinjë

Kandidati i LDK-së për Prizrenin kritikon kundërkandidatët për mosgatishmëri për debat

Derbi i madh në Suharekë

Përurohet shkolla e re “Gjergj Kastrioti – Skënderbeu” në Mazrek të Hasit

Zhdukja e burrit në Malishevë, nis operacioni i kërkimit

Vizitë nga Zvicra: Delegacioni i Meyrin-it dhuron makineri për Malishevën

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne