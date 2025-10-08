10.9 C
Prizren
E enjte, 9 Tetor, 2025
type here...

FokusKulture

Punëtori për restaurimin e eksponateve prej druri në Kompleksin e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit

By admin

Në Kompleksin e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit po zhvillohet një punëtori e rëndësishme për restaurimin dhe konservimin e eksponateve prej druri, e organizuar nga Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore (QRKT) në bashkëpunim me Kompleksin, raporton PrizrenPress.

Drejtori i QRKT-së në Prizren, Samir Hoxha, gjatë një vizite në këtë punëtori, vlerësoi përkushtimin e stafit të muzeut dhe punën e kujdesshme që po bëhet për ruajtjen e objekteve me vlerë historike.

“Sot pata një vizitë shumë të bukur në Kompleks, ku pashë nga afër përkushtimin e stafit të muzeut që me dashuri ruajnë vlerat tona të çmuara”, u shpreh Hoxha.

Ai gjithashtu shprehu mirënjohje të veçantë për Venera Radën, e cila po kontribuon vullnetarisht në procesin e restaurimit, duke e cilësuar atë si një shembull të vërtetë profesionalizmi dhe dashurie për trashëgiminë kulturore./PrizrenPress.com

KLIKO EDHE: https://www.facebook.com/share/r/19jWCqF81x/

Marketing

KLIKO EDHE: https://www.facebook.com/share/v/17b1Lkn95o/

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Lahutari shqiptar përballë studiuesit të Harvardit – Salih Uglla (Uglanini) në koleksionin e Millman Parry-t
Next article
Zafir Berisha: Vërrini është zemra kombëtare e Prizrenit

Më Shumë

Fokus

Policia sekuestron shtatë motoçikleta në afërsi të shkollave në Prizren

Drejtoria Rajonale e Policisë në Prizren ka njoftuar se në kuadër të zbatimit të planit operativ “Siguria në shkolla”, ka intensifikuar aktivitetet parandaluese që...
Lajme

Moti i vranët dhe me reshje shiu

Sot në vendin tonë do të mbajë mot kryesisht i vranët, i shoqëruar me reshje shiu gjatë pjesës më të madhe të ditës. Temperaturat do...

Autobusi në Duhël mori flakë gjatë lëvizjes, s’ka të lënduar

Ylli nis sezonin me humbje në Suharekë

Samir Selmani: Do të angazhohem për rikthimin e logos së Lidhjes Shqiptare të Prizrenit

Kryetari i Dragashit apelon për vetorganizim të qytetarëve pas reshjeve të borës

Digjet një autobus në Qafë të Duhlës

Parandalohet tentativë e fshehjes së mallrave në Vërmicë – Dogana sekuestron pajisje pune të padeklaruara

Kurti fton qytetarët e Rahovecit të votojnë kandidatin Ali Dula

Historia e biçikletës së vjedhur në Basel të Zvicrës: E dërguar me autobus në Prizren, e shitur në Tiranë dhe e konfiskuar po aty...

Totaj: Trajnerët e mirë thonë se ekipi që luan mirë, nuk duhet të ndryshohet shpesh

Gjuajtje me armë në Shirokë të Suharekës, plagoset një person

Vdekja e turpit!

Selmanaj vizitoi klubin e basketbollit të vajzave “Junior”: Ato janë e ardhmja e sportit

Aksident i rëndë në Rahovec – humb jetën drejtuesi i traktorit, një i arrestuar

Abrashi ka një pyetje për Totajn

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne