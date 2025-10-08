Rrahje mes tetë të miturve në Prizren, tre në spital – dy në pranga

Tetë të mitur janë rrahur mes vete në Prizren si pasojë e një mosmarrëveshjeje.
Sipas policisë, tre prej tyre kanë pësuar lëndime trupore dhe kanë pranuar tretman mjekësor.
Tutje bëhet e ditur se të dyshuarit janë intervistuar dhe me vendim të prokurorit dy prej tyre janë arrestuar dhe dërguar në mbajtje, derisa të tjerët janë liruar.
