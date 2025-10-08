10.9 C
Prizren
E enjte, 9 Tetor, 2025
Rrahje mes tetë të miturve në Prizren, tre në spital – dy në pranga

By admin

Tetë të mitur janë rrahur mes vete në Prizren si pasojë e një mosmarrëveshjeje.

Sipas policisë, tre prej tyre kanë pësuar lëndime trupore dhe kanë pranuar tretman mjekësor.

Tutje bëhet e ditur se të dyshuarit janë intervistuar dhe me vendim të prokurorit dy prej tyre janë arrestuar dhe dërguar në mbajtje, derisa të tjerët janë liruar.

Zafir Berisha: Vërrini është zemra kombëtare e Prizrenit

