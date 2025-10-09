Shaqir Totaj merr mbështetjen e sportistëve dhe shoqatave kulturore e artistike të Prizrenit

Kandidati i PDK-së për kryetar të Prizrenit, Shaqir Totaj, ka vlerësuar kontributin e madh të të rinjve, sportistëve dhe organizatave kulturore gjatë mandatit të parë të qeverisjes së tij, duke theksuar se përkushtimi i tyre ka qenë thelbësor për gjallërimin e jetës në qytet.
“Të rinjtë, sportistët dhe organizatat kulturore kanë bërë punë të jashtëzakonshme gjatë mandatit tonë katërvjeçar. Ne çdo vit e kemi shtuar mbështetjen për ta dhe do të vazhdojmë ta rrisim përkrahjen për të gjithë ata që kanë ndikuar në fuqizimin e jetës kulturore, sportive e edukative në Prizren” – tha Totaj.
Ai shtoi se bashkëpunimi i vazhdueshëm me komunitetin rinor dhe atë kulturor e sportiv do të mbetet prioritet edhe në mandatin e ardhshëm.
“Sonte, bashkë me ta, u mblodhëm për t’i kremtuar sukseset e shumta dhe u zotuam se në mandatin e dytë do ta ngrisim në nivel tjetër atmosferën e bukur të Prizrenit, duke e mbajtur të gjallë energjinë rinore, kulturore e sportive gjatë gjithë vitit” – theksoi Totaj.
Ai përfundoi se ky është vetëm fillimi i një faze të re të zhvillimit kulturor e social të Prizrenit, qytetit që po e kthen identitetin e vet si qendër e artit, sportit dhe energjisë rinore në Kosovë.
Marketing
Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë
9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit
26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!
Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!
20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren