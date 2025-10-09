8.9 C
Prizren
E enjte, 9 Tetor, 2025
type here...

Fokus

Shaqir Totaj merr mbështetjen e sportistëve dhe shoqatave kulturore e artistike të Prizrenit

By admin

Kandidati i PDK-së për kryetar të Prizrenit, Shaqir Totaj, ka vlerësuar kontributin e madh të të rinjve, sportistëve dhe organizatave kulturore gjatë mandatit të parë të qeverisjes së tij, duke theksuar se përkushtimi i tyre ka qenë thelbësor për gjallërimin e jetës në qytet.

“Të rinjtë, sportistët dhe organizatat kulturore kanë bërë punë të jashtëzakonshme gjatë mandatit tonë katërvjeçar. Ne çdo vit e kemi shtuar mbështetjen për ta dhe do të vazhdojmë ta rrisim përkrahjen për të gjithë ata që kanë ndikuar në fuqizimin e jetës kulturore, sportive e edukative në Prizren” – tha Totaj.

Ai shtoi se bashkëpunimi i vazhdueshëm me komunitetin rinor dhe atë kulturor e sportiv do të mbetet prioritet edhe në mandatin e ardhshëm.

“Sonte, bashkë me ta, u mblodhëm për t’i kremtuar sukseset e shumta dhe u zotuam se në mandatin e dytë do ta ngrisim në nivel tjetër atmosferën e bukur të Prizrenit, duke e mbajtur të gjallë energjinë rinore, kulturore e sportive gjatë gjithë vitit” – theksoi Totaj.

Ai përfundoi se ky është vetëm fillimi i një faze të re të zhvillimit kulturor e social të Prizrenit, qytetit që po e kthen identitetin e vet si qendër e artit, sportit dhe energjisë rinore në Kosovë.

Marketing

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Rrahje mes tetë të miturve në Prizren, tre në spital – dy në pranga
Next article
Disa arinj nxorën një kufomë nga varri, Muharremaj: Rast shumë i rëndë

Më Shumë

Fokus

Artan Abrashi: Hoça e Qytetit dhe Vërrini për ndryshimin më 12 tetor

Kandidati për kryetar të Prizrenit, Artan Abrashi, ka deklaruar se Hoça e Qytetit, si edhe i gjithë Vërrini, do të jetë në anën e...
Siguri

Arrestohet Bardhi Avdaj, dyshohet se sulmoi fizikisht kryeinfermierin e QMF-së në Prizren

Policia ka arrestuar dhe ndaluar për 48 orë Bardhi Avdaj, i cili dyshohet se ka sulmuar fizikisht kryeinfermierin Dardan Berisha në hapësirat e Qendrës...

Kastrati: Tubim madhështor në Malishevë, fitorja po vjen më 12 tetor!

FSK-ja tërheq një mjet të pashpërthyer në Grejkoc të Suharekës

Policia tregon gjendjen e të plagosurit në Shirokë të Suharekës dhe shkakun e ngjarjes

Jemerrio Jones, përforcimi i ri i Rahovecit 029

Zbulohet sasi e konsiderueshme mallrash të padeklaruara në pikën kufitare Vërmicë

Zafir Berisha kritikon Shaqir Totajn për mospjesmarje në debatin për Prizrenin

Digjet një autobus në Qafë të Duhlës

Sot derbi i Prizrenit

Fatmir Limaj në Gjonaj të Hasit: Ndryshimi po vjen me Albulena Balaj-Halimajn

Disa arinj nxorën një kufomë nga varri, Muharremaj: Rast shumë i rëndë

Shaqir Totaj i PDK-s, tregon pse nuk po mer pjesë në debate me kundërkandidatët për Prizrenin

Prizreni përmbyll edicionin e 5-të të Autostrada Biennale

Përurohet shkolla e re “Gjergj Kastrioti – Skënderbeu” në Mazrek të Hasit

Kurti fton qytetarët e Rahovecit të votojnë kandidatin Ali Dula

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne