Turizmi në rritje: Mbi 22 mijë vizitorë vizituan Prizrenin në gusht

By admin

Numri i vizitorëve që kanë zgjedhur Kosovën si destinacion turistik gjatë muajit gusht 2025 ka shënuar rritje të ndjeshme krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, tregojnë të dhënat e publikuara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, raporton Telegrafi.

Sipas ASK-së, gjatë muajit gusht, në Kosovë kanë hyrë 92,544 vizitorë, që paraqet një rritje prej 20.3% krahasuar me gushtin e vitit 2024, kur ishin regjistruar 76,899 vizitorë.

 Foto: Agjencia e Statistikave të Kosovës/Prsc

Po ashtu, edhe numri i net qëndrimeve është rritur me 17.2%, duke reflektuar një interesim më të madh për qëndrime më të gjata në vend.

Nga ky numër, 33,059 vizitorë ishin vendas, me një rritje të lehtë prej 5.3%, ndërsa 59,485 ishin të huaj, çka përbën një rritje të theksuar prej 30.7% krahasuar me vitin paraprak.

 Foto: Agjencia e Statistikave t\u00eb Kosov/Prsc

Të dhënat tregojnë se Peja ka qenë destinacioni më i vizituar, me 30,449 vizitorë, e pasuar nga Prishtina me 22,256 dhe Prizreni me 22,215 vizitorë – tri komunat që vazhdojnë të mbajnë peshën kryesore të turizmit vendor dhe ndërkombëtar.

Ndër vendet prej nga kanë ardhur më së shumti turistë të huaj dominojnë Gjermania, Shqipëria, Zvicra dhe Turqia, që mbeten ndër tregjet më të qëndrueshme për turizmin kosovar.

Ky trend pozitiv, sipas ekspertëve të turizmit, pasqyron përmirësimin e ofertës turistike të Kosovës, infrastrukturës dhe promovimit të destinacioneve natyrore e kulturore të vendit. /Telegrafi/

 Foto: Agjencia e Statistikave të Kosovës/Prsc

Sot shpallet aktgjykimi në rastin “Kobra”
Komuna e Prizrenit dhe EEI nënshkruajnë memorandum për fuqizimin e edukimit medial në shkolla

Mielli për bukën e nesërme

Nga Kim Mehmeti ...Babën tim e pashë të buzëqeshur vetëm mëngjesin kur e gjetëm të vdekur në shtratin e tij ku kurrë nuk kishte dergjur...
Artan Abrashi: Do të dyfishojmë investimet në blegtori dhe bujqësi në Prizren

Kandidati për kryetar të Prizrenit nga Lëvizja Vetëvendosje, Artan Abrashi, ka shpallur planin e tij për zhvillimin e bujqësisë dhe zonave rurale në komunë,...

Bashkimi nis Superligën me fitore bindëse

Besnik Krasniqi vizitoi fabrikën “LIRI”: Do të jemi gjithmonë afër prodhuesve tanë

Florian Haxha nuk grumbullohet me Kombëtaren e Kosovës

Bali Muharremaj: Asfaltohet “Rruga e Shkupit” që lidh Tërrnjen, Studençanin dhe Nëpërbishtin

Gjendet vajza 16 vjeçare e raportuar e zhdukur në Suharekë, nuk pranon të kthehet në shtëpi

“Kobra” dënohet me 24 vjet burgim për vrasje

Përfundon rehabilitimi i “40 Burimeve” – përmirësohet furnizimi me ujë në Prizren

Kandidati i LDK-së për Prizrenin kritikon kundërkandidatët për mosgatishmëri për debat

Zafir Berisha kritikon Shaqir Totajn për mospjesmarje në debatin për Prizrenin

Artan Abrashi: Hoça e Qytetit dhe Vërrini për ndryshimin më 12 tetor

Selmanaj vizitoi klubin e basketbollit të vajzave “Junior”: Ato janë e ardhmja e sportit

Parandalohet rast i shmangies doganore në Vërmicë

Sekuestrohet një autobus në Prizren – shoferi kishte masë ndalimi aktiv

Prizren: I dehuri sulmon policët, njëri lëndohet

