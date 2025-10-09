17.3 C
Bali Muharremaj: Asfaltohet “Rruga e Shkupit” që lidh Tërrnjen, Studençanin dhe Nëpërbishtin

By admin

Kryetari i Komunës së Suharekës, Bali Muharremaj, ka njoftuar është asfaltuar “Rruga e Shkupit”, një rrugë kyçe që lidh tri fshatra të komunës: Tërrnje, Studençan dhe Nëpërbisht.

“Asfaltimi i rrugës “Rruga e Shkupit” e cila lidhë fshatrat Tërrnje, Studençan dhe Nëpërbisht”, ka shkruar ai mbi një video të publikuar në Facebook.

Besnik Krasniqi vizitoi fabrikën “LIRI”: Do të jemi gjithmonë afër prodhuesve tanë
“Kobra” dënohet me 24 vjet burgim për vrasje

