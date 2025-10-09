17.3 C
Prizren
Hazer Shala, kandidati i PDK-së me numër 26 për asamblenë e Prizrenit

Ish-profesori shumë vjeçar i arsimit dhe ish-drejtori për tri dekada, Hazer Shala iu është bashkuar listës zgjedhore të PDK-së, në zgjedhjet komunale të 12 tetorit.

Shala garon me numrin 26 në listën zgjedhore që udhëhiqet nga kandidati për kryetar të Prizrenit, Shaqir Totaj.

Njoftimi i plotë i projekteve të kandidatit për asamblist, Hazer Shala:

Të dashur qytetarë të komunës se Prizrenit, me nder dhe përgjegjësi ju njoftoj se në këto zgjedhje lokale, jam kandidat për Kuvendin Komunal të Prizrenit nga radhët e PDK-së.

Gjatë këtyre viteve, angazhimi im për komunitetin nuk ka munguar, për 40 vite punëtor i arsimit dhe afër 3 dekada drejtor shkolle.

Falë përkushtimit  dhe bashkëpunimit me qytetarët, në fshatin tim të lindjes – Randobravë, janë realizuar një sërë projektesh jetike si:

? Asfaltimi i rrugëve

? Ndërtimi i Lapidarit për 22 Dëshmorët e UÇK-së

? Shkolla e re për fëmijët tanë

? Kanalizimi i ujërave të zeza

? Rregullimi i rrugëve të brendshme me kubëza betoni

? Ndërtimi i mbi 10 shtëpive për nevojtar

? Shtëpia e Kulturës

? Rregullimi i rrugëve fushore

? Rregullimi i rrjetit dhe shtyllave elektrike

? Ndërtimi i bazenit dhe pompave të ujit të pijes

Bashkë me ju, për Prizrenin që e duam!

Më 12.10.2025, voto PDK – 1??9??1?? ?

Kryetar Shaqir Totaj ?

Hazer J. Shala nr. 2??6???

Përfaqësim me përgjegjësi!

#PDK# PrizreniYnë # ZëriJuajNëKuvend

‘Hidroregjioni Jugor’: Është stabilizuar furnizimi me ujë në lagjen ‘Ortakoll’

