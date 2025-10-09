Hajdari inspekton Neurologjinë, Pulmologjinë dhe Dermatovenerologjinë në Spitalin e Prizrenit

Drejtor Ekzekutiv i Spitalit të Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa” në Prizren, Osman Hajdari, së bashku me anëtarët e Këshillit Drejtues – Dr. Shefki Xharra, Drejtor Mjekësor (u.d.), Burbuqe Gashi, Drejtoreshë e Infermierisë (u.d.), dhe Lumrim Murtezaj, Drejtor i Administratës dhe Shërbimeve të Përbashkëta (u.d.) – vizituan të enjten Repartet e Neurologjisë, Pulmologjisë dhe Dermatovenerologjisë, raporton PrizrenPress.
Sipas njoftimit të Spitalit, shefat e repartit: Dr. Mehdi Shehu (Neurologji), Dr. Sevim Brina (Pulmologji) dhe Dr. Ilir Besimi (Dermatovenerologji), i informuan drejtuesit mbi funksionimin e shërbimeve, arritjet e deritanishme, sfidat aktuale dhe planet për zhvillimin e mëtejshëm të shërbimeve.
Drejtori Ekzekutiv, Osman Hajdari, ka falënderuar stafin për punën dhe sukseset e deritanishme, duke theksuar rëndësinë e përkushtimit dhe përgjegjësisë në kryerjen e detyrave të përditshme.
Ai, siç thuhet në njoftim, shprehu gatishmërinë e tij dhe të menaxhmentit për të mbështetur projektet dhe iniciativat për zhvillimin e mëtejshëm të shërbimeve, me qëllim ngritjen e cilësisë së kujdesit dhe shërbimeve sa më të mira për pacientë./PrizrenPress.com
