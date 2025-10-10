18.9 C
Prizren
E premte, 10 Tetor, 2025
Sport

Kombëtarja e Kosovës sonte do të përballet me Slloveninë

By admin

Kombëtarja e Kosovës në futboll, sonte do të përballet me Slloveninë, në një sfidë tejet të rëndësishme në kuadër të kualifikimeve për Kupën e Botës 2026.

Dardanët dhe Sllovenët do të ballafaqohen në ‘Fadil Vokrri’, duel ky që premton një ndeshje të forte pasi që pikët janë të rëndësishme për të dy skuadrat.

Përzgjedhësi i kombëtares sonë, Franco Foda, ka thënë se përballja me Slloveninë do të jetë një ndeshje e fort, por ai beson se skuadra e tij do të japë maksimumin për të marrë tri pikët.

Ndeshja Kosovë-Slloveni fillon në orën 20:45.

