18.9 C
Prizren
E premte, 10 Tetor, 2025
type here...

Lajme

Ministria ia kthen rregulloren e bonus-zonimit Bali Muharremajt

By admin

Ministria e Mjedisit ka kthyer për rishqyrtim Rregulloren për bonuset e zonimit, të miratuar në Kuvendin Komunal me propozim të kryetarit Bali Muharremaj.

Sipas Ministrisë, rregullorja është në kundërshtim me ligjin dhe me dokumentet bazë të planifikimit urban të Suharekës, si Plani Zhvillimor Komunal dhe Harta Zonale.

Ajo mungon në arsyetim ligjor dhe teknik dhe nuk mund të zbatohet në këtë formë.

Për pasojë, Suhareka mbetet pa rregulloren e bonus-zonimit, ndërsa bizneset dhe qytetarët mbeten peng i paaftësisë institucionale të ekzekutivit.

Ministria ia kthen rregulloren e bonus-zonimit Bali Muharremajt - Insajderi - 563049210 4335206773470085 9191171802472598531 n
Ministria ia kthen rregulloren e bonus-zonimit Bali Muharremajt - Insajderi - 557632677 2005946236615572 4493963586043651111 n

Marketing

Hazer Shala, kandidati i PDK-së me numër 26 për asamblenë e Prizrenit

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Kombëtarja e Kosovës sonte do të përballet me Slloveninë
Next article
Universiteti “Ukshin Hoti” në Prizren shënon 15-vjetorin e themelimit

Më Shumë

Lajme

Policia në Prizren kërkon ndihmën e qytetarëve për arrestimin e një të dyshuari për narkotikë

Drejtoria e Hetimit të Trafikimit të Narkotikëve në Prizren ka kërkuar ndihmën e qytetarëve për të identifikuar dhe arrestuar Fazli (Shaip) Nrecajn, të lindur...
Lajme

Gjuajtje me armë në Shirokë të Suharekës, plagoset një person

Një person ka mbetur i plagosur si pasojë e gjuajtjeve me armë zjarri në Shirokë të Suharekës. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 23:00, teksa nuk...

Ylli nis sezonin me humbje në Suharekë

Ramush Haradinaj vizitoi Prizrenin: Mbështetje për bizneset vendore dhe zhvillimin ekonomik

Gjendet vajza 16 vjeçare e raportuar e zhdukur në Suharekë, nuk pranon të kthehet në shtëpi

Sot shpallet aktgjykimi në rastin “Kobra”

Nisin punimet për renovimin e rrugës Reçan–Lubinjë

AAK kërkon edhe një mandat për Bali Muharremajn në Suharekë

Artan Abrashi: Do të dyfishojmë investimet në blegtori dhe bujqësi në Prizren

Lahutari shqiptar përballë studiuesit të Harvardit – Salih Uglla (Uglanini) në koleksionin e Millman Parry-t

10 mijë euro ilegalisht, policia kap një person në Vërmicë

Zbulohet sasi e konsiderueshme mallrash të padeklaruara në pikën kufitare Vërmicë

Përfundon rehabilitimi i “40 Burimeve” – përmirësohet furnizimi me ujë në Prizren

Shaqir Totaj: Në mandatin e dytë do ta gëzojmë teleferikun për në Kala të Prizrenit

Artan Abrashi: Hoça e Qytetit dhe Vërrini për ndryshimin më 12 tetor

Shaqir Totaj merr mbështetjen e sportistëve dhe shoqatave kulturore e artistike të Prizrenit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne