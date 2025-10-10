Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti” ka shënuar me një ceremoni solemne 15-vjetorin e themelimit, një ngjarje e rëndësishme që pasqyron rrugëtimin dhe arritjet e këtij institucioni të arsimit të lartë gjatë një dekade e gjysmë të zhvillimit të tij.
Në këtë ceremoni morën pjesë përfaqësues të institucioneve të vendit dhe jashtë profesorë, studentë dhe mysafirë të shumtë.
Në fjalën e tij përshëndetëse, Rektori Prof. Asoc. Dr. Mentor Alishani prezantoi historikun dhe sukseset e Universitetit në edukimin dhe formimin profesional të brezave, duke theksuar rolin e tij të rëndësishëm në zhvillimin akademik dhe shoqëror të rajonit të Prizrenit dhe më gjerë.
Ndërkaq, Pranvera Teli, ministre dhe këshilltare në Ambasadën e Republikës së Shqipërisë në Kosovë, në fjalën e saj e cilësoi Universitetin “Ukshin Hoti” si një urë bashkëpunimi të fortë ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, që kontribuon në thellimin e lidhjeve akademike dhe kulturore ndërmjet dy vendeve.
Po ashtu, ish-rektori i Universitetit, Prof. Dr. Mazllum Baraliu, vlerësoi lart zhvillimin e deritanishëm të institucionit, duke përgëzuar përkushtimin e stafit akademik dhe administrativ në ngritjen e vazhdueshme të cilësisë së arsimit.
Gjithëashtu prezent ishin edhe mysafirët të respektuar: Rektori i Universitetit të Tetovës, Prof. Jusuf Zejneli, Rektori i Universitetit “Kadri Zeka” Gjilan, Prof. Artan Dermaku, Ish-rektorëve të UUHP-së Prof. Shemsedini, Kryetarit të Komuna e Rahovecit, z. Smajl Latifi, KFOR (Kontingjenti Turk), Bashkësia Islame në Prizren, Valon Ibrahimi.
Në fund të ceremonisë, u ndarën mirënjohje dhe bursa për studentët të daluar, në shenjë vlerësimi për rezultatet e tyre të larta akademike dhe angazhimin e vazhdueshëm në jetën universitare.
Aktualisht, Universiteti “Ukshin Hoti” Prizren numëron rreth 4,300 studentë aktivë, duke reflektuar përkushtimin e institucionit ndaj barazisë dhe përfshirjes në arsim.
Në vazhdimësi, Universiteti synon të forcojë më tej cilësinë akademike dhe kërkimin shkencor, të zgjerojë bashkëpunimet ndërkombëtare dhe të modernizojë infrastrukturën mësimore, me qëllim që të krijojë një ambient edhe më të favorshëm për zhvillimin profesional të studentëve dhe stafit akademik.
Kjo ngjarje shënon një moment të rëndësishëm reflektimi mbi rrugëtimin 15-vjeçar të Universitetit, që vazhdon të mbetet një qendër e dijes, kërkimit dhe bashkëpunimit akademik në nivel kombëtar e ndërkombëtar./PrizrenPress.com
