Drini i Bardhë pëson humbje të thellë në shtëpi ndaj Lepencit

By admin

Drini i Bardhë u mposht në shtëpi nga KF Lepenci me rezultat 2:6 në ndeshjen e radhës të Ligës së Dytë të Kosovës, raporton PrizrenPress.

Skuadra vendase e pati të vështirë ndeshjen, duke luajtur për pjesën më të madhe me një lojtar më pak, ndërsa mysafirët shfrytëzuan epërsinë numerike dhe dominuan takimin.

Kjo fitore i siguron Lepencit tri pikë të rëndësishme në renditje, ndërsa Drini i Bardhë mbetet në kërkim të rikthimit me rezultate pozitive në ndeshjet e ardhshme./PrizrenPress.com

Universiteti "Ukshin Hoti" në Prizren shënon 15-vjetorin e themelimit
Tri ditë ende pa gjurmë, vazhdojnë kërkimet për gjetjen e Halim Sopajt

