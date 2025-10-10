13.6 C
Institucionet e Suharekës bashkëpunojnë për parandalimin e dhunës në familje

By admin

Në Komunën e Suharekës u zhvillua takimi i tretë i Mekanizmit Kundër Dhunës në Familje për këtë vit, me qëllim forcimin e bashkëpunimit ndërinstitucional dhe rritjen e vetëdijesimit qytetar për parandalimin e dhunës.

Në takim mori pjesë nënkryetarja e komunës, Mhirije Suka, e cila theksoi rëndësinë e koordinimit mes institucioneve për mbrojtjen e viktimave dhe parandalimin e rasteve të dhunës në familje.

Koordinatorja e mekanizmit, Habibe Bytyqi, prezantoi analizën e rasteve të raportuara gjatë nëntëmujorit të parë të vitit 2025, duke nënvizuar përkushtimin e institucioneve në trajtimin dhe adresimin e këtyre situatave.

Gjatë diskutimeve u evidentuan mënyra të reja për përmirësimin e bashkëpunimit ndërinstitucional dhe për forcimin e vetëdijes qytetare mbi rëndësinë e parandalimit të dhunës në familje.

