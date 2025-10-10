13.6 C
Prizren
E premte, 10 Tetor, 2025
type here...

Lajme

Vetura i godet dy vajza në vendkalimin e shënuar për këmbësorë në Shirokë të Suharekës

By admin

Dy vajza janë goditur nga një automjet sot në Shirokë të Suharekës, derisa po kalonin në vendkalimin e shënuar për këmbësorë.

Zëdhënësi i Policisë së Kosovës për Prizrenin, Shaqir Bytyqi, ka theksuar se aksidenti në fjalë është raportuar rreth orës 18:50.

“Sipas informacioneve të para, një automjet ka goditur dy këmbësore femra derisa ato po kalonin rrugën në vendkalimin e shënuar për këmbësorë”, ka thënë Bytyqi.

I njëjti ka theksuar se këmbësoret kanë pësuar lëndime të lehta.

“Si pasojë e aksidentit, të dyja këmbësoret kanë pësuar lëndime të lehta trupore. Ato janë dërguar në Qendrën e Emergjencës për t’u dhënë ndihmë mjekësore”, tha Bytyqi.

Njësitë e Policisë së Kosovës kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes dhe po hetojnë rastin me qëllim të sqarimit të rrethanave të aksidentit. /Klankosova.tv

Marketing

Hazer Shala, kandidati i PDK-së me numër 26 për asamblenë e Prizrenit

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Prizrenasit në numër të madh mbështesin Totajn në tubimin e Shatërvanit
Next article
Driton Selmanaj: Familjet me përkujdesje sociale do t’i ndihmojmë me 500 euro

Më Shumë

Lajme

Defekte teknike në rrjetin e ujësjellësit, ‘Hidroregjioni Jugor’ ndërhyn në disa zona të Prizrenit

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” në Prizren ka njoftuar se gjatë ditës së sotme ekipet e operimit dhe mirëmbajtjes do të zhvillojnë punime...
Lajme

Latifi diskuton me drejtorët për dinamikën e punëve komunale

Kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, mbajti sot një mbledhje pune me drejtorët e drejtorive komunale. Gjatë takimit u diskutua për ecurinë e projekteve...

Krasniqi: Me Edon Canën, për një Rahovec që ecë përpara

Bastiset banesa e 21-vjeçarit që e plagosi 44-vjeçarin në Suharekë, policia ende në kërkim të tij

AAK kërkon edhe një mandat për Bali Muharremajn në Suharekë

‘Hidroregjioni Jugor’: Është stabilizuar furnizimi me ujë në lagjen ‘Ortakoll’

Autobusi në Duhël mori flakë gjatë lëvizjes, s’ka të lënduar

Institucionet e Suharekës bashkëpunojnë për parandalimin e dhunës në familje

Kurti fton qytetarët e Rahovecit të votojnë kandidatin Ali Dula

Ramush Haradinaj vizitoi Prizrenin: Mbështetje për bizneset vendore dhe zhvillimin ekonomik

Fillimi i javës me shi e erëra të forta

Vjollca Nikollbibaj Kuzhnini organizoi sesion vedisues për Tetorin Roz në Velezhë

Drini i Bardhë pëson humbje të thellë në shtëpi ndaj Lepencit

Prizren: I dehuri sulmon policët, njëri lëndohet

Ministria ia kthen rregulloren e bonus-zonimit Bali Muharremajt

Qeveria në detyrë subvencionon faturat e energjisë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne