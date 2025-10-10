12.1 C
Prizren
Kosova dhe Sllovenia ndahen pa fitues, 0:0 në Prishtinë

Kosova dhe Sllovenia përfunduan pa gola (0:0) në ndeshjen kualifikuese për Kupën e Botës, e zhvilluar sonte në stadiumin e Prishtinës.

Takimi u karakterizua me lojë të kujdesshme nga të dyja skuadrat. Sllovenia pati disa raste më të mira për shënim, ndërsa Kosova kërcënoi kryesisht nga kundërsulmet.

Ky barazim i sjell Kosovës një pikë të vlefshme, duke e mbajtur në vendin e dytë të grupit B me katër pikë, pesë më pak se Zvicra që mposhti Suedinë në ndeshjen tjetër të grupit.

Hazer Shala, kandidati i PDK-së me numër 26 për asamblenë e Prizrenit

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Driton Selmanaj: Familjet me përkujdesje sociale do t’i ndihmojmë me 500 euro

Derbi i Prizrenit mbyllet pa fitues

Në kuadër të Raiffeisen Ligës së Parë, derbi lokal mes Prizrenit dhe Lirisë përfundoi 0:0, duke ndarë pikët mes dy ekipeve. Ndeshja u zhvillua në Stadiumin...
Universiteti “Ukshin Hoti” në Prizren shënon 15-vjetorin e themelimit

Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti” ka shënuar me një ceremoni solemne 15-vjetorin e themelimit, një ngjarje e rëndësishme që pasqyron rrugëtimin dhe arritjet e...

Zafir Berisha: Vërrini është zemra kombëtare e Prizrenit

Përurohet shkolla e re “Gjergj Kastrioti – Skënderbeu” në Mazrek të Hasit

Shaqir Totaj viziton Kushninin e Hasit: Banorët mbështesin fitoren më 12 tetor

Abrashi: Prizreni nuk është vetëm për sezon – Totaj e ka zhytur komunën në borxhe

“Kobra” dënohet me 24 vjet burgim për vrasje

Nisin punimet për renovimin e rrugës Reçan–Lubinjë

Shaqir Totaj merr mbështetjen e sportistëve dhe shoqatave kulturore e artistike të Prizrenit

Gjendet i vdekur në shtëpinë e tij një burrë në Prizren

Haradinaj: Prizreni meriton një epokë të re zhvillimi

Punëtori për restaurimin e eksponateve prej druri në Kompleksin e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit

Fillon sot edicioni i 22-të i “Javës së Bibliotekës’

Ramush Haradinaj vizitoi Prizrenin: Mbështetje për bizneset vendore dhe zhvillimin ekonomik

Hajdari inspekton Neurologjinë, Pulmologjinë dhe Dermatovenerologjinë në Spitalin e Prizrenit

