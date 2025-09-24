26.6 C
Emërime të reja në udhëheqësinë e Spitalit të Përgjithshëm në Prizren

Në Spitalin e Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa” në Prizren janë bërë emërime të reja në pozita udhëheqëse.

Sipas njoftimit, Drejtori Ekzekutiv i spitalit, Osman Hajdari, ka emëruar ushtruesit e detyrës në këto funksione:

  • Dr. Shefki Xharra – Drejtor Mjekësor

  • Burbuqe Gashi – Drejtoreshë e Infermierisë

  • Lumrim Murtezaj – Drejtor i Administratës dhe Shërbimeve të Përbashkëta

https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Liria uron Bashkimin për ndeshjen historike evropiane
Artan Abrashi viziton fermën “Zogu” në Tupec, premton mbështetje për sektorin prodhues dhe shpezëtarinë

