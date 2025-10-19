Bashkimi kërkon fitore ndaj debutuesve të Rahovecit, ndeshja luhet sot në Suharekë

ProCredit Superliga e Kosovës në basketboll vazhdon me javën e dytë, ku nuk mungojnë ndeshjet emocionuese për tifozët. Një nga takimet më interesante të ditës do të jetë Bashkimi – Rahoveci 029, raporton PrizrenPress.
Bashkimi, që e nisi sezonin me fitore bindëse ndaj Vëllaznimit, synon të vazhdojë me sukses edhe në këtë përballje. Nga ana tjetër, Rahoveci 029, skuadra debutuese në Superligë, gjithashtu në xhiron e parë arriti një fitore të rëndësishme ndaj Borës dhe kërkon fitoren e dytë për të treguar se mund të jetë një konkurrent serioz këtë sezon.
Për shkak të palestrës së Prizrenit, e cila po përdoret për numërimin e votave nga Zgjedhjet Lokale në Kosovë, ndeshja do të zhvillohet në palestrën “13 Qershori” në Suharekë dhe do të nisë në orën 19:00.
Të dy ekipet vijnë me motivim maksimal dhe presin të ofrojnë një përballje të fortë dhe spektakolare për tifozët. Me këtë takim, java e dytë e Superligës premton shumë emocione dhe luftë të fortë për pikët e para të rëndësishme të sezonit./PrizreblnPress.com
