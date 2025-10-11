16.9 C
Prizren
E shtunë, 11 Tetor, 2025
type here...

LajmeSiguri

Arrestohet i dyshuari për tentim vrasje në Suharekë

By admin

Policia e Kosovës ka arrestuar tw premten një person të dyshuar për përfshirje në një rast të vrasjes në tentativë, i cili kishte ndodhur më 4 tetor 2025 në fshatin Shirokë të Suharekës.

I dyshuari, mashkull kosovar, është intervistuar nga hetuesit policorë dhe me urdhër të prokurorit kompetent është dërguar në mbajtje, për procedura të mëtejshme ligjore.

Sipas policisë, rasti po trajtohet nga njësitet përkatëse.

“VRASJE NË TENTATIVË- Fsh. Shirokë, Suharekë 04.10.2025 – 22:50. Më 10.10.2025 është arritur që të arrestohet i dyshuari mashkull kosovar. Me vendim të prokurorit i dyshuari pas intervistimit është dërguar në mbajtje”, thuhet në raportin e policisë./teve1.info/

Marketing

Kliko edhe:

https://www.facebook.com/share/p/1CctHQWKHQ/

Hazer Shala, kandidati i PDK-së me numër 26 për asamblenë e Prizrenit

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Liria pret Trepçën, sot në shtëpi
Next article
Sonte Serbia – Shqipëria, luhet për histori dhe kualifikim në Botëror

Më Shumë

Fokus

Fatmir Limaj në Gjonaj të Hasit: Ndryshimi po vjen me Albulena Balaj-Halimajn

Kryetari i Nisma Socialdemokrate, Fatmir Limaj, ka zhvilluar sot një takim madhështor me qytetarët në fshatin Gjonaj të Hasit, ku është pritur me pjesëmarrje...
Lajme

Një muaj paraburgim për të dyshuarin që pengoi një gjyqtar në Malishevë

Gjykata Themelore në Gjakovë ka caktuar masën e paraburgimit prej një muaji për të pandehurin D.Z., i cili dyshohet se ka penguar një gjyqtar...

Hajdari inspekton Neurologjinë, Pulmologjinë dhe Dermatovenerologjinë në Spitalin e Prizrenit

10 mijë euro ilegalisht, policia kap një person në Vërmicë

Anulohet koncerti në Stamboll, Robbie Williams i mërzitur

Sot varroset i riu nga Vërmica e Malishevës, që vdiq disa ditë pasi u lëndua në vendin e punës

Përurohet shkolla e re “Gjergj Kastrioti – Skënderbeu” në Mazrek të Hasit

Zafir Berisha: Vërrini është zemra kombëtare e Prizrenit

Turizmi në rritje: Mbi 22 mijë vizitorë vizituan Prizrenin në gusht

Prizrenasit në numër të madh mbështesin Totajn në tubimin e Shatërvanit

Ramush Haradinaj vizitoi Prizrenin: Mbështetje për bizneset vendore dhe zhvillimin ekonomik

Haradinaj: Prizreni meriton një epokë të re zhvillimi

Artan Abrashi: ‘Bazhdarhane’ do të zhvillohet me plan konkret dhe respekt për historinë

AAK kërkon edhe një mandat për Bali Muharremajn në Suharekë

Bukuria e Malit të Sharrit mahnit ambasadorin britanik

Zbulohet një intervistë e humbur prej 50 vitesh me John Lennon: Frika nga përgjimet, albumet dhe jeta në Dakota Building

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne