Zbulohet një intervistë e humbur prej 50 vitesh me John Lennon: Frika nga përgjimet, albumet dhe jeta në Dakota Building

Intervistën e zhvilloi DJ britanik Nicky Horne në vitin 1975, në apartamentin e Lennon në New York, kur ai ishte vetëm 24 vjeç dhe punonte për Capital Radio. Vetëm pjesë të saj ishin transmetuar dikur, derisa Horne gjeti kohët e fundit kasetat origjinale, të harruara në një kuti me pluhur. “Ky është pluhur i artë”, u shpreh ai.
Në intervistë, Lennon flet me sinqeritet për frikën e përgjuar nga qeveria amerikane, gjatë periudhës kur po përpiqej të shmangte deportimin nga SHBA dhe kishte ngritur padi kundër administratës së presidentit Richard Nixon për mbikëqyrje të paligjshme.
“E di ndryshimin midis një telefoni normal dhe një telefoni kur dikush të dëgjon. Ka shumë zhurma. Po më ndjekin. Hap derën dhe shoh njerëz në anën tjetër të rrugës. Hip në makinë dhe ata më ndjekin me makinë – dhe nuk fshihen fare,” – shprehet Lennon në kasetë.
Ai shton me ironi:
“Nuk mund ta provoj, por po bëhen shumë ‘riparime’ në bodrumin e ndërtesës Dakota.”
Lennon përmend edhe se nuk ishte i vetmi artist në shënjestër të autoriteteve amerikane, duke përmendur Mick Jagger dhe Keith Richards, të cilët sipas tij “kanë pasur gjithashtu probleme për të hyrë në vend për shkak të qëndrimeve të tyre politike”.
Në bisedë, muzikanti flet edhe për procesin krijues të albumit të tij të katërt solo, “Walls and Bridges” (1974), të cilin fillimisht kishte menduar ta hidhte poshtë.
“Nuk mund ta duroja dot. M’u duk i tmerrshëm. Por miqtë më thanë: ‘Hej, nuk është keq fare’. Dhe pastaj thashë: ‘Në rregull, më pëlqen një pjesë e tij. Le ta publikojmë’.”
Në një moment më të butë e njerëzor, Horne kujton se Lennon e priti me ngrohtësi dhe qetësi, madje i poqi biskota me çokollatë përpara intervistës.
“Por ndërsa po e intervistoja, e kuptova që kisha derdhur disa thërrime çokollate mbi qilimin e tij të bardhë me lesh – dhe po përpiqesha t’i mblidhja fshehurazi, një nga një, që ai të mos e vinte re,” – rrëfen me humor DJ-i britanik.
Intervista e plotë do të transmetohet të mërkurën, si pjesë e një programi special në nder të jetës dhe trashëgimisë së John Lennon, që vazhdon të mbetet një nga figurat më të dashura dhe më të ndikuara të muzikës moderne./KultPlus.com
