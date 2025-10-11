16.9 C
Prizren
E shtunë, 11 Tetor, 2025
Sot varroset i riu nga Vërmica e Malishevës, që vdiq disa ditë pasi u lëndua në vendin e punës

admin

Editon Gashi, i riu nga Vërmica e Malishevës, ka ndërruar jetë pasi disa ditë më parë u lëndua duke rënë në vendin e punës.

Lajmin e kanë bërë të ditur banorët e fshatit Vërmicë përmes një postimi në Facebook, ku thuhet se i ndjeri ka lënë pas vetes bashkëshorten dhe dy fëmijë.

Varrimi i Editon Gashit do të bëhet sot në orën 17:00 në varrezat e fshatit Vërmicë.

 

 

Zbulohet një intervistë e humbur prej 50 vitesh me John Lennon: Frika nga përgjimet, albumet dhe jeta në Dakota Building
Osmani e mandaton Kurtin për formimin e Qeverisë: Brenda 15 dite duhet t’i paraqesë Kuvendit përbërjen e Qeverisë

