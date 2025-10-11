Dogana ndalon kontrabandë mallrash në Vermicë, kapen dërgesa me vlerë mbi 5 mijë euro

Oficerët doganorë në pikën doganore të Vërmicës kanë parandaluar disa tentativa për kontrabandim të mallrave përmes postave të shpejta, raporton PrizrenPress.
Sipas njoftimit të Doganës së Kosovës, vlera e përafërt e mallrave të sekuestruara kap shumën mbi 5,000 euro, ndërsa zyrtarët janë duke kryer verifikime shtesë për të përcaktuar vlerën e saktë të produkteve dhe përputhshmërinë e dokumentacionit me rregullat doganore.
Institucioni ka bërë të ditur se ndaj personave të përfshirë janë iniciuar procedura kundërvajtëse, ndërsa mallrat janë sekuestruar në bazë të legjislacionit në fuqi.
Dogana ka theksuar se mbetet e përkushtuar në zbatimin e ligjit dhe në mbrojtjen e tregut të ndershëm, duke vepruar me transparencë dhe integritet në çdo procedurë doganore, për të parandaluar çdo formë të kontrabandës apo shmangies së detyrimeve ligjore./PrizrenPress.com
