16.6 C
Prizren
E shtunë, 11 Tetor, 2025
type here...

Lajme

Shaqir Totaj mesazh qytetarëve: Na besuat për punën, vazhdojmë me tranformimin e Prizrenit

By admin

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, në një adresim para qytetarëve ka theksuar se vizioni i qeverisjes së tij ka qenë dhe mbetet zhvillimi i Prizrenit për të gjithë, pa dallime politike apo përkatësie.

“Prizreni në punë ka qenë vizioni ynë që nga dita e parë – për çdo qytetar të këtij qyteti, pa dallim partie apo përkatësie. Qeverisja jonë ka treguar se puna, rezultatet dhe përkushtimi ndaj qytetarëve janë mbi çdo interes partiak” – ka deklaruar Totaj.

Hazer Shala, kandidati i PDK-së me numër 26 për asamblenë e Prizrenit

 

Ai ka shtuar se periudha e ardhshme do të shënojë fillimin e fazës më të fuqishme të zhvillimit për qytetin dhe fshatrat e Prizrenit.

“Puna më e madhe për Prizrenin do të nis më 12 tetor. Ky është momenti kur do të fillojmë një kapitull të ri të zhvillimit, të investimeve të mëdha dhe të përkushtimit ndaj çdo lagjeje e fshati të komunës sonë” – ka theksuar ai.

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

Në fund, Totaj ka ftuar qytetarët që me votën e tyre ta vazhdojnë rrugën e punës dhe të rezultateve konkrete:

“Votoni PDK 191 – votoni për Prizrenin! Sepse vota për ne është votë për punë, zhvillim dhe të ardhme më të mirë për çdo qytetar.”

Marketing

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Dogana ndalon kontrabandë mallrash në Vermicë, kapen dërgesa me vlerë mbi 5 mijë euro
Next article
Miss Universe Finlanda 2025 me origjinë nga Brodi viziton Dragashin

Më Shumë

Lajme

Ecje sensibilizuese për ndërgjegjësimin kundër kancerit të gjirit në Malishevë

Kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, mori pjesë sot në ecjen sensibilizuese në Malishevë, në kuadër të Muajit Ndërkombëtar të Ndërgjegjësimit kundër Kancerit...
Fokus

Punëtori për restaurimin e eksponateve prej druri në Kompleksin e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit

Në Kompleksin e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit po zhvillohet një punëtori e rëndësishme për restaurimin dhe konservimin e eksponateve prej druri, e organizuar nga...

Sot shpallet aktgjykimi në rastin “Kobra”

Ylli nis sezonin me humbje në Suharekë

Bastiset banesa e 21-vjeçarit që e plagosi 44-vjeçarin në Suharekë, policia ende në kërkim të tij

Hazer Shala, kandidati i PDK-së me numër 26 për asamblenë e Prizrenit

Parandalohet tentativë e fshehjes së mallrave në Vërmicë – Dogana sekuestron pajisje pune të padeklaruara

Vrapuesja e Prizrenit, lëvizje e përjetësisë

Defekte teknike në rrjetin e ujësjellësit, ‘Hidroregjioni Jugor’ ndërhyn në disa zona të Prizrenit

Sonte Serbia – Shqipëria, luhet për histori dhe kualifikim në Botëror

Shaqir Totaj: Në mandatin e dytë do ta gëzojmë teleferikun për në Kala të Prizrenit

Shaqir Totaj merr mbështetjen e sportistëve dhe shoqatave kulturore e artistike të Prizrenit

Sekuestrohet një autobus në Prizren – shoferi kishte masë ndalimi aktiv

Mallra të padeklaruara kapen në Vërmicë – Dogana ndalon automjet me suplemente ushqimore

Bukuria e Malit të Sharrit mahnit ambasadorin britanik

Nëna raporton zhdukjen e djalit në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne