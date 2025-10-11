Miss Universe Finlanda 2025 me origjinë nga Brodi viziton Dragashin

Kryetari i Komunës së Dragashit, Bexhet Xheladini, ka pritur në vizitë Sarah Džaf?e, e shpallur së fundmi Miss Suomi 2025 (Miss Universe Finlanda 2025), raporton PrizrenPress.
Džaf?e është me origjinë nga fshati Brod i Komunës së Dragashit.
Kliko edhe:
https://www.facebook.com/share/p/1A5NeYAzgY/
Gjatë takimit, ajo ishte e shoqëruar nga familjarët dhe menaxherja e saj nga Finlanda, Sunneva Sjöngren. Kryetari Xheladini u shpreh i nderuar për këtë vizitë, duke theksuar se pjesëmarrja e saj në garën prestigjioze ndërkombëtare Miss Universe përbën një arritje të jashtëzakonshme dhe një burim krenarie për gjithë komunitetin me rrënjë nga Brodi e Dragashi.
“E urova për suksesin e merituar dhe për mënyrën dinjitoze me të cilën po përfaqëson komunitetin e saj me rrënjë nga Kosova.
Në emër të Komunës së Dragashit, i shpreha mirënjohjen time për vizitën dhe i urova suksese të mëtejshme në karrierën e saj”, ka deklaruar Xheladini.
Vizita e Sarah Džaf?e në Dragash u prit me entuziazëm, duke simbolizuar lidhjen e fortë mes diasporës dhe vendlindjes./PrizrenPress.com
Marketing
Hazer Shala, kandidati i PDK-së me numër 26 për asamblenë e Prizrenit
Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë
9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit
26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!
Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!
20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/