Kulture

Miss Universe Finlanda 2025 me origjinë nga Brodi viziton Dragashin

By admin

Kryetari i Komunës së Dragashit, Bexhet Xheladini, ka pritur në vizitë Sarah Džaf?e, e shpallur së fundmi Miss Suomi 2025 (Miss Universe Finlanda 2025), raporton PrizrenPress.

Džaf?e është me origjinë nga fshati Brod i Komunës së Dragashit.

Gjatë takimit, ajo ishte e shoqëruar nga familjarët dhe menaxherja e saj nga Finlanda, Sunneva Sjöngren. Kryetari Xheladini u shpreh i nderuar për këtë vizitë, duke theksuar se pjesëmarrja e saj në garën prestigjioze ndërkombëtare Miss Universe përbën një arritje të jashtëzakonshme dhe një burim krenarie për gjithë komunitetin me rrënjë nga Brodi e Dragashi.

“E urova për suksesin e merituar dhe për mënyrën dinjitoze me të cilën po përfaqëson komunitetin e saj me rrënjë nga Kosova.
Në emër të Komunës së Dragashit, i shpreha mirënjohjen time për vizitën dhe i urova suksese të mëtejshme në karrierën e saj”, ka deklaruar Xheladini.

Vizita e Sarah Džaf?e në Dragash u prit me entuziazëm, duke simbolizuar lidhjen e fortë mes diasporës dhe vendlindjes./PrizrenPress.com

