13.6 C
Prizren
E shtunë, 11 Tetor, 2025
type here...

FokusSport

Liria lëshon fitoren në fund, barazon 2:2 me Trepçën në Prizren

By admin

Liria dhe Trepça kanë ndarë pikët në një ndeshje dramatike të Javës së XI të Ligës së Parë, e zhvilluar sot në stadiumin “Përparim Thaçi” në Prizren.

Skuadra prizrenase e nisi ndeshjen me dominim, duke kaluar në epërsi që në pjesën e parë dhe duke dyfishuar avantazhin në fillim të pjesës së dytë, raporton PrizrenPress. Megjithatë, Trepça reagoi fuqishëm, duke shënuar dy gola të shpejtë që barazuan rezultatin dhe i mohuan Lirisë fitoren në shtëpi.

Ky barazim i sjell nga një pikë të dy ekipeve dhe mbetet një sfidë emocionuese për tifozët e Prizrenit./PrizrenPress.com

Marketing

Hazer Shala, kandidati i PDK-së me numër 26 për asamblenë e Prizrenit

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Kliko edhe: https://www.facebook.com/share/p/19qbsN5rTN/

Previous article
Miss Universe Finlanda 2025 me origjinë nga Brodi viziton Dragashin
Next article
Qyteti i balotazhit/ Komuna që u qeveris nga LDK, PDK dhe VV – historiku i zgjedhjeve në Prizren

Më Shumë

Lajme

Institucionet e Suharekës bashkëpunojnë për parandalimin e dhunës në familje

Në Komunën e Suharekës u zhvillua takimi i tretë i Mekanizmit Kundër Dhunës në Familje për këtë vit, me qëllim forcimin e bashkëpunimit ndërinstitucional...
Sport

Boksieri Riad Isufi renditet i 5-ti në Kampionatin Evropian U19 në Çeki

Boksieri i ri kosovar Riad Isufi ka arritur një rezultat të shkëlqyer në Kampionatin Evropian të Boksit për grupmoshën U19, që po zhvillohet në...

Zbulohet një intervistë e humbur prej 50 vitesh me John Lennon: Frika nga përgjimet, albumet dhe jeta në Dakota Building

Tri ditë ende pa gjurmë, vazhdojnë kërkimet për gjetjen e Halim Sopajt

Mallra të padeklaruara kapen në Vërmicë – Dogana ndalon automjet me suplemente ushqimore

Sulmohet një shtetase gjermane në Prizren – e lënduar rëndë, dërgohet në spital

Vdekja e turpit!

Punëtori për restaurimin e eksponateve prej druri në Kompleksin e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit

Moti i vranët dhe me reshje shiu

Prizrenasit në numër të madh mbështesin Totajn në tubimin e Shatërvanit

Gjendet i vdekur në shtëpinë e tij një burrë në Prizren

Kamufloi drogë në ajvar apo sos domatesh, kapet nga policia i dyshuari në Suharekë

Fillon sot edicioni i 22-të i “Javës së Bibliotekës’

Kombëtarja e Kosovës sonte do të përballet me Slloveninë

Gjendet vajza 16 vjeçare e raportuar e zhdukur në Suharekë, nuk pranon të kthehet në shtëpi

Nenad Rashiq zgjidhet nënkryetar nga komuniteti serb

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne