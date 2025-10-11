12.6 C
Prizren
E shtunë, 11 Tetor, 2025
type here...

Lajme

Artan Abrashi: Nesër është dita e ndryshimit në Prizren

By admin

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Komunës së Prizrenit, Artan Abrashi, ka bërë thirrje për mobilizim qytetar në prag të ditës së votimit, duke e cilësuar 12 tetorin si momentin e kthesës për qytetin.

“Nesër është dita e ndryshimit në Prizren,” ka deklaruar Abrashi, duke theksuar se pas katër vitesh ngecje dhe keqqeverisje, është koha që qyteti t’i rikthehet qytetarëve.

“Mjaft me premtime boshe – Prizreni meriton punë, jo propagandë”, ka shtuar Abrashi, duke ftuar qytetarët që më 12 tetor të votojnë numrin 105 për një qeverisje që punon 365 ditë në vit për ta.

Ai ka prezantuar një plan konkret për zhvillimin e Prizrenit, i cili përfshin:
• Ndërtimin e 6 çerdheve të reja publike dhe shkolla moderne me teknologji digjitale
• Tunelin e Bajrit dhe Unazën e Qytetit për zgjidhjen e kaosit në komunikacion
• Banesa sociale, mbështetje për nënat e reja dhe shërbime shëndetësore në çdo lagje e fshat
• Përkrahje për bizneset, bujqit dhe zanatlitë, për rikthimin e bereqetit në çdo familje
• Investime në kulturë, turizëm dhe sport, për ta bërë Prizrenin qytet që frymëzon.

Marketing

Hazer Shala, kandidati i PDK-së me numër 26 për asamblenë e Prizrenit

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Qyteti i balotazhit/ Komuna që u qeveris nga LDK, PDK dhe VV – historiku i zgjedhjeve në Prizren

Më Shumë

Lajme

Driton Selmanaj: Familjet me përkujdesje sociale do t’i ndihmojmë me 500 euro

Kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës, për kryetar të Prizrenit, Driton Selmanaj, ka premtuar se nëse ai fiton zgjedhjet, çdo familje që merr përkujdesje...
Opinione

Mielli për bukën e nesërme

Nga Kim Mehmeti ...Babën tim e pashë të buzëqeshur vetëm mëngjesin kur e gjetëm të vdekur në shtratin e tij ku kurrë nuk kishte dergjur...

Bastiset banesa e 21-vjeçarit që e plagosi 44-vjeçarin në Suharekë, policia ende në kërkim të tij

Defekte teknike në rrjetin e ujësjellësit, ‘Hidroregjioni Jugor’ ndërhyn në disa zona të Prizrenit

Policia në Prizren kërkon ndihmën e qytetarëve për arrestimin e një të dyshuari për narkotikë

Vdekja e turpit!

58 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Totaj në Ortakoll: Investime e siguri për secilën lagje të Prizrenit

Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, nderohet me Medaljen e Nderit

Totaj: Unë i pari, Abrashi i dyti, kurse i treti Selmanaj

Sekuestrohet një autobus në Prizren – shoferi kishte masë ndalimi aktiv

Artan Abrashi: Hoça e Qytetit dhe Vërrini për ndryshimin më 12 tetor

Lahutari shqiptar përballë studiuesit të Harvardit – Salih Uglla (Uglanini) në koleksionin e Millman Parry-t

Sulmohet një shtetase gjermane në Prizren – e lënduar rëndë, dërgohet në spital

FIBA Europe Cup: Bashkimi–Cibona zhvendoset në Zagreb, Prizreni do të presë ndeshjen kthyese

Vetura i godet dy vajza në vendkalimin e shënuar për këmbësorë në Shirokë të Suharekës

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne