Artan Abrashi: Nesër është dita e ndryshimit në Prizren

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Komunës së Prizrenit, Artan Abrashi, ka bërë thirrje për mobilizim qytetar në prag të ditës së votimit, duke e cilësuar 12 tetorin si momentin e kthesës për qytetin.
“Nesër është dita e ndryshimit në Prizren,” ka deklaruar Abrashi, duke theksuar se pas katër vitesh ngecje dhe keqqeverisje, është koha që qyteti t’i rikthehet qytetarëve.
“Mjaft me premtime boshe – Prizreni meriton punë, jo propagandë”, ka shtuar Abrashi, duke ftuar qytetarët që më 12 tetor të votojnë numrin 105 për një qeverisje që punon 365 ditë në vit për ta.
Ai ka prezantuar një plan konkret për zhvillimin e Prizrenit, i cili përfshin:
• Ndërtimin e 6 çerdheve të reja publike dhe shkolla moderne me teknologji digjitale
• Tunelin e Bajrit dhe Unazën e Qytetit për zgjidhjen e kaosit në komunikacion
• Banesa sociale, mbështetje për nënat e reja dhe shërbime shëndetësore në çdo lagje e fshat
• Përkrahje për bizneset, bujqit dhe zanatlitë, për rikthimin e bereqetit në çdo familje
• Investime në kulturë, turizëm dhe sport, për ta bërë Prizrenin qytet që frymëzon.
