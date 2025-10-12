10.2 C
Prizren/ Mungesë e pesë fletëve të votimit në një qendër votimi

Kryesuesi i qendrës së votimit në shkollën “Lidhja e Prizrenit” në Prizren,Afrim Tartallari, ka bërë të ditur se janë hasur disa mungesa në momentin e hapjes së kutisë së votimit për zgjedhjet komunale.

“Nuk ka pasur parregullësi gjatë marrjes së materialit, por në hapjen e kutisë për votuesit komunal e vumë re se mungojnë pesë fleta. Për këtë rast është njoftuar edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve”, ka deklaruar Tartallari.

Sipas autoriteteve të vendit, procesi po vazhdon në mënyrë të qetë, ndërsa incidenti është raportuar.

