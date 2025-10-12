Prizren/ Mungesë e pesë fletëve të votimit në një qendër votimi

Kryesuesi i qendrës së votimit në shkollën “Lidhja e Prizrenit” në Prizren,Afrim Tartallari, ka bërë të ditur se janë hasur disa mungesa në momentin e hapjes së kutisë së votimit për zgjedhjet komunale.
“Nuk ka pasur parregullësi gjatë marrjes së materialit, por në hapjen e kutisë për votuesit komunal e vumë re se mungojnë pesë fleta. Për këtë rast është njoftuar edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve”, ka deklaruar Tartallari.
Sipas autoriteteve të vendit, procesi po vazhdon në mënyrë të qetë, ndërsa incidenti është raportuar.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/