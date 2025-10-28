14.5 C
Prizren
E martë, 28 Tetor, 2025
type here...

Lajme

Reshjet e shiut shkaktojnë rrëshqitje dheu e bllokim rrugësh në Prizren

By admin

Përveç dëmeve në shtëpi dhe biznese, janë shënuar edhe rrëshqitje dheu, përfshirë atë në rrugën drejt Prevallës, e cila për disa orë ka qenë e bllokuar.

Rrëshqitje janë raportuar edhe në disa lagje të qytetit, por pa ndonjë dëm të konsiderueshëm. /Klankosova.tv

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Gjendet i vdekur një person në Llapçevë të Malishevës
Next article
Aktakuzë ndaj tre personave për keqpërdorim detyre në Prizren

Më Shumë

Lajme

Më 29 tetor fillon pushimi vjeshtor për të gjitha shkollat e Kosovës

Nxënësit e shkollave të Kosovës do të kenë pushim treditor këtë javë, nga 29 deri më 31 tetor 2025, sipas kalendarit zyrtar të vitit...
Fokus

Aktakuzë ndaj tre personave për keqpërdorim detyre në Prizren

Prokuroria Themelore në Prizren, Departamenti i Krimeve të Rënda, ka ngritur aktakuzë ndaj të pandehurit L.B., për veprën penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit...

Bashkimi në Itali: Përqendrim maksimal për sfidën e nesërme në Reggio Emilia

Dy ndeshje, dy fitore — P.C Prizreni mposht Dritën

“Sezoni më i mirë në karrierë”, Neki Emra thotë se dasmat janë ‘lloj menaxhimi’

Ndahet nga jeta Arben Fondaj, ish-lojtar dhe ish-anëtar i bordit të Yllit dhe FBK-së

FSK po realizon ushtrimin fushor “Ujku Shigjetë”

Pas një viti e tre muajsh udhëtim me biçikletë, Ceki Hoti nga Prizreni arrin në Indonezi (VIDEO)

Kështu ndahen mandatet në Kuvendin e Prizrenit

Rruga “Marin Barleti” në Prizren po rijetësohet me karakter historik

Përmbytje në Vlashnjë

Vrasja e Auron Thaçit, avokati Gutaj: U zbulua se ai pati një plagë tjetër, s’jemi të kënaqur me atë që ndodhi në seancë

Të dielën ndryshon ora, akrepat kthehen 60 minuta pas

Uji nuk është i pijshëm në Prizren

Njoftim për reduktime të furnizimit me ujë në disa zona të Prizrenit

Aktakuzë ndaj shtetasit turk që vrau vajzën e tij me thikë në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne