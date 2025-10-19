8.6 C
Prizren
E diel, 19 Tetor, 2025
Fokus

“Drama” në Rahovec, kandidati i LVV-së kalon në balotazh

By admin

Është përmbyllur procesi i numërimit të votave të diasporës në Komunën e Rahovecit, duke qartësuar garën për balotazh.

Derisa kandidati i AAK-së, Smajl Latifi, e kishte siguruar me kohë kalimin në raundin e dytë, dilema ka qenë se kush do të ishte kandidati i dytë që do ta sfidonte atë.

Rezultatet e diasporës, pas përpunimit të të gjitha 6 vendvotimeve (100%), treguan përparësi të kandidatit të Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Burim Krasniqi, i cili mori 34.92% (433 vota).

Pas tij renditet Smajl Latifi i AAK-së me 30.48% (378 vota), derisa Ali Dula i Lëvizjes Vetëvendosje mori 25.24% (313 vota).

Edon Cana i PDK-së ka marrë 9.35% (116 vota).

Pas përfshirjes së votave të diasporës dhe të gjitha qendrave të votimit brenda Kosovës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka konfirmuar rezultatet përfundimtare ku:

Smajl Latifi (AAK) kryeson me 37.18% (8,051 vota)
Ali Dula (LVV) renditet i dyti me 23.92% (5,181 vota)
Burim Krasniqi (LDK) ndjek nga afër me 23.58% (5,106 vota)
Edon Cana (PDK) përfundon me 15.32% (3,318 vota)

Kështu, gara për kryetar të Rahovecit shkon në balotazh ndërmjet Smajl Latifit të AAK-së dhe Ali Dulës së Vetëvendosjes, me një diferencë të ngushtë mes vendit të dytë dhe të tretë që u përcaktua vetëm pas numërimit të votave të diasporës./Telegrafi/

Prizrenasit me fitore të vështirë ndaj “Vreshtarëve”

Lajmet e Fundit

