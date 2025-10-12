17.9 C
Prizren
E diel, 12 Tetor, 2025
Lajme

Zafir Berisha ushtron të drejtën e votës: Zgjedhjet janë festa e demokracisë!

Kandidati i Bashkimit Demokratik për kryetar të Komunës së Prizrenit, Zafir Berisha, ka ushtruar sot të drejtën e votës, duke bërë thirrje për pjesëmarrje masive në zgjedhje.

“Zgjedhjet janë festa e demokracisë, bëhuni pjesë e saj!”, ka deklaruar Berisha pas votimit, duke theksuar rëndësinë e këtij momenti për të ardhmen e qytetit.

Ai ka nënvizuar se dita e votimit është një mundësi e çmuar për çdo qytetar që të ndikojë drejtpërdrejt në drejtimin që merr Prizreni.

“Me një votë, ju tregoni se kujdeseni për komunitetin tuaj, për shërbimet publike, për të rinjtë, për ekonominë dhe për mirëqenjen e qytetarëve”, ka shtuar ai.

Berisha është një nga kandidatët që garon për të udhëhequr Prizrenin në mandatin e ardhshëm, duke premtuar një qasje të re në qeverisje dhe përkushtim ndaj nevojave të qytetarëve.

