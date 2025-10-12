17.5 C
Prizren
E diel, 12 Tetor, 2025
E pazakontë: Qytetari nga Rahoveci e voton Rey Manajn në zgjedhje

Një qytetar nga Rahoveci e ka bërë një zgjedhje të çuditshme kur ka votuar.

Ai e ka shkruar në fletëvotim emrin e Rey Manajt. Kjo shihet në një fotografi të siguruar nga gazeta Nacionale.

Kjo një ditë pas golit të tij ndaj Serbisë.

