Nga Tetova në Prizren, Mustafai: Shoh vetëdijesim tek qytetarët për rëndësinë e votimit

Nga Tetova në Prizren, Jusuf Mustafai erdhi enkas për të votuar.

Në një prononcim  Mustafai tha se, për dallim nga vitet paraprake, qytetarët janë më të vetëdijesuar për rëndësinë e votës.

“Nga ajo që shoh sot, qytetarët janë më të vetëdijesuar dhe kanë mundësi të shprehin qëndrimet e tyre përmes votimit. Jam qytetar me shtetësi të dyfishtë dhe kam nderin të marr pjesë në procesin zgjedhor,” tha ai.

