Nga Tetova në Prizren, Mustafai: Shoh vetëdijesim tek qytetarët për rëndësinë e votimit

Nga Tetova në Prizren, Jusuf Mustafai erdhi enkas për të votuar.
Në një prononcim Mustafai tha se, për dallim nga vitet paraprake, qytetarët janë më të vetëdijesuar për rëndësinë e votës.
“Nga ajo që shoh sot, qytetarët janë më të vetëdijesuar dhe kanë mundësi të shprehin qëndrimet e tyre përmes votimit. Jam qytetar me shtetësi të dyfishtë dhe kam nderin të marr pjesë në procesin zgjedhor,” tha ai.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/