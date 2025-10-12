17.5 C
E moshuara në Prizren nuk arrin të votojë: Ma kanë hequr emrin

Një ngjarje e pazakontë është raportuar sot në Prizren, ku një e moshuar nuk ka arritur të votojë, për shkak të nuk e ka gjetur emrin në listë.

Gruaja rreth 80-vjeçare, e cila për të votuar shkoi me veshjen tradicionale të Hasit, u shpreh se i është hequr emri.

“Ma kanë hequr emrin”, u shpreh shkurt ajo për Klan Kosovën.

Ndërkaq djali i saj tha se emri i saj nuk ekziston në listë, derisa u shpreh se e njëjta është në rregull me dokumentacion.

“Ishim në qendrën e votimit shkolla “Aziz Tolaj” ku votojmë saherë aty dhe tani shkuam aty dhe nuk ekziston në listë emri, e kanë hjekur prej listës. Kjo është në rregull me dokumentacion, kjo e merr pensionin, është në rregull, mirëpo prej listët e kanë hequr”, u shpreh tutje ai. /Klankosova.tv

