E moshuara në Prizren nuk arrin të votojë: Ma kanë hequr emrin

Një ngjarje e pazakontë është raportuar sot në Prizren, ku një e moshuar nuk ka arritur të votojë, për shkak të nuk e ka gjetur emrin në listë.
Gruaja rreth 80-vjeçare, e cila për të votuar shkoi me veshjen tradicionale të Hasit, u shpreh se i është hequr emri.
“Ma kanë hequr emrin”, u shpreh shkurt ajo për Klan Kosovën.
Ndërkaq djali i saj tha se emri i saj nuk ekziston në listë, derisa u shpreh se e njëjta është në rregull me dokumentacion.
“Ishim në qendrën e votimit shkolla “Aziz Tolaj” ku votojmë saherë aty dhe tani shkuam aty dhe nuk ekziston në listë emri, e kanë hjekur prej listës. Kjo është në rregull me dokumentacion, kjo e merr pensionin, është në rregull, mirëpo prej listët e kanë hequr”, u shpreh tutje ai. /Klankosova.tv
