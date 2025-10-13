8.5 C
Prizren
E hënë, 13 Tetor, 2025
Shaqir Totaj dhe Artan Abrashi do të maten me votë edhe një herë në balotazh

Zgjedhjet lokale në Komunën e Prizrenit kanë përfunduar me një rezultat që çon në raundin e dytë zgjedhor.

Kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Shaqir Totaj, ka dalë i pari me 41.99% të votave (24,281 vota), ndërsa kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje (LVV), Artan Abrashi, ka siguruar 29.80% (17,231 vota), duke e siguruar vendin në balotazh.

Gara për kryetar të Prizrenit ka qenë me këtë renditje të kandidatëve të tjerë:
• Driton Selmanaj (LDK) – 10.66% 6,162 vota
• Zafir Berisha (BDP) – 4.94% 2,855 vota
• Furkan Bütüçi (KDTP) – 3.78% 2,188 vota
• Emilija Redžepi (NDS) – 3.63% 2,102 vota
• Besnik Krasniqi (AAK) – 3.45% 1,995 vota
• Albulena Balaj-Halimaj (NISMA) – 1.76% 1,018 vota

Me këto rezultate, qytetarët e Prizrenit do të rikthehen në kutitë e votimit për të vendosur përfundimisht se kush do ta udhëheqë komunën në katër vitet e ardhshme.

