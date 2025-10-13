12.8 C
Prizren
E hënë, 13 Tetor, 2025
type here...

FokusSiguri

Policia ndalon dy persona në Prizren – dyshohet se kishin bërë pazare me vota për 120 euro

By admin

Dy persona janë shoqëruar në polici pasi u kapen duke bërë pazar me vota në Prizren. Sipas njoftimit të policisë është tentuar të shitet vota për 120 euro.

Njoftimi i plotë i policisë:

“DHËNIE OSE MARRJE E RYSHFETIT NË LIDHUR ME VOTIME- Prizren / 12.10.2025 – N.N. Janë shoqëruar në stacionin policor dy të dyshuar meshkuj kosovarë, njëri në cilësine e dhënësit dhe tjetri te marrësit të nje shume prej 120 euro në mënyrë që të votohet personi i caktuar. Me vendim të prokurorit pas intervistimit palët janë liruar në procedurë të rregullt.”

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Sot fillon numërimi i fletëvotimeve për asamblistë

Më Shumë

Lajme

Ecje sensibilizuese për ndërgjegjësimin kundër kancerit të gjirit në Malishevë

Kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, mori pjesë sot në ecjen sensibilizuese në Malishevë, në kuadër të Muajit Ndërkombëtar të Ndërgjegjësimit kundër Kancerit...
Lajme

AAK kërkon edhe një mandat për Bali Muharremajn në Suharekë

Drejtues të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, sot në tubimin elektoral në Suharekë, kërkuan besimin e qytetarëve që kandidati i kësaj partie për kryetar,...

Disa arinj nxorën një kufomë nga varri, Muharremaj: Rast shumë i rëndë

VV-ja në tubimin përmbyllës: Plane të mëdha për ta bërë Prizrenin qendrën më të madhe të zhvillimit

Driton Selmanaj: Familjet me përkujdesje sociale do t’i ndihmojmë me 500 euro

Artan Abrashi: Mbështetja në Kurillë tregon se qytetarët duan ndryshim në Prizren

Fatmir Limaj në Gjonaj të Hasit: Ndryshimi po vjen me Albulena Balaj-Halimajn

Zafir Berisha: Vërrini është zemra kombëtare e Prizrenit

Nëna raporton zhdukjen e djalit në Prizren

Përfundon rehabilitimi i “40 Burimeve” – përmirësohet furnizimi me ujë në Prizren

Voton Shaqir Totaj

Lahutari shqiptar përballë studiuesit të Harvardit – Salih Uglla (Uglanini) në koleksionin e Millman Parry-t

Vetëm 17.8 për qind votuan në njërën prej qendrave më të mëdha të votimit në Prizren

Miss Universe Finlanda 2025 me origjinë nga Brodi viziton Dragashin

Voton Artan Abrashi

Nisin punimet për renovimin e rrugës Reçan–Lubinjë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne