Lajme

Punime në rrugën Kobaj–Grazhdanik për zëvendësimin e gypit të ujësjellësit

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” në Prizren ka njoftuar se në rrugën Kobaj–Grazhdanik do të zhvillohen punime për zëvendësimin e një segmenti të gypit të ujësjellësit në gjatësi prej 200 metrash, raporton PrizrenPress.

Ky intervenim, sipas njoftimit, është i domosdoshëm pasi gjatë dhjetë ditëve të fundit në këtë pjesë të rrjetit janë kryer mbi katër ndërhyrje për shkak të defekteve të përsëritura.

Përmes kësaj ndërhyrjeje synohet të sigurohet furnizim i rregullt dhe i qëndrueshëm me ujë për konsumatorët, pasi gypi ekzistues është amortizuar.

“Hidroregjioni Jugor falënderon konsumatorët për mirëkuptimin dhe durimin e tyre gjatë periudhës së punimeve. Ekipet tona do të jenë në terren deri në përfundimin sa më të shpejtë të punimeve”, thuhet në njoftimin e kompanisë./PrizrenPress.com

